Crolla solaio nella notte, stabile evacuato

E’ stata evacuata la palazzina di tre piani, in via Capecelatro all’angolo con via D’Alò Alfieri, a Taranto, il cui solaio è improvvisamente crollato la scorsa notte, provocando la caduta di calcinacci che, fortunatamente, non hanno causato danni alle persone. Salvo per miracolo un bimbo di appena un anno, che dormiva nella sua culla, sfiorata dalle macerie, nell’appartamento interessato al crollo. E’ accaduto intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata al crollo.