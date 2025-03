Autonomia e inclusione sociale, a breve il nuovo avviso pubblico Pro.V.I.

Il Welfare della Regione Puglia conferma il proprio impegno nel promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità con il nuovo Avviso pubblico Pro.V.I., attivo dal 24 marzo al 24 giugno 2025.

L’Avviso, interamente finanziato con risorse del bilancio regionale nell’attesa della programmazione nazionale, offre un’opportunità concreta a chi desidera costruire il proprio percorso di vita indipendente, garantendo supporto personalizzato e mirato attraverso due linee di finanziamento: Linea A: destinata a persone con disabilità (art. 3 comma 3 della Legge 104/92, modificata dal d.lgs. 62/2024), per progetti di autonomia non legati a patologie da invecchiamento; Linea C: pensata per giovani donne disabili con figli, affinché possano conciliare al meglio il ruolo genitoriale con una vita indipendente.

Possono presentare domanda coloro che hanno un ISEE valido e risiedono in Puglia da almeno un anno, non beneficiano attualmente di un progetto di vita indipendente, sono titolari di un progetto in scadenza entro il 24 settembre 2025. Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata utilizzando credenziali SPID o equivalenti.

L’Avviso pubblico Pro.V.I. conferma l’impegno della Regione Puglia nel garantire alle persone con disabilità non solo il diritto all’autonomia ma anche strumenti concreti per realizzarla. L’obiettivo è rendere la vita indipendente un diritto accessibile e non un privilegio. Un’attenzione particolare è rivolta alle giovani donne con disabilità che sono anche madri.

Con la Linea C, infatti, si vuole offrire loro un aiuto concreto affinché possano affrontare con maggiore serenità sia le sfide quotidiane legate alla disabilità sia il complesso ma meraviglioso compito della genitorialità.