Tormento: Una Leggenda Vivente del Rap Italiano

Massimiliano Cellamaro, noto con il suo nome d’arte Tormento, è considerato uno dei pionieri e precursori del rap in Italia. Insieme ai Sottotono negli anni ’90, Tormento ha contribuito a portare per la prima volta il genere in televisione, aprendo la strada per la diffusione e l’accettazione del rap nella cultura mainstream italiana.

Con una carriera che si estende per oltre tre decenni, Tormento ha lasciato un segno indelebile sulla scena musicale del Belpaese. Il mese scorso, l’artista ha pubblicato un nuovo EP intitolato “Petali e Spine”, che include il singolo “Bella Veramente”, dimostrando ancora una volta la sua capacità di evolvere e reinventarsi senza perdere la sua inconfondibile identità.

Tormento è riconosciuto per la sua abilità nel fondere gli stereotipi del rapper d’oltreoceano con una vocazione da cantante e soul man. Questo mix unico di stili gli ha permesso di conquistare il cuore di diverse generazioni di ascoltatori italiani. Brani come “La Mia Coccinella”, una romantica ballata in chiave hip hop del 1994, hanno contribuito a creare un nuovo mercato musicale in Italia, precedentemente inesistente.

Negli ultimi anni, Tormento ha continuato a lasciare il segno, collaborando con artisti affermati come Tiziano Ferro, J-Ax, Big Fish e i Tiromancino. Nel 2019, ha partecipato al Festival di Sanremo al fianco di Livio Cori e Big Fish, consolidando ulteriormente il suo status di icona del rap italiano.

Nel 2022, Tormento ha pubblicato la sua autobiografia “Rapciclopedia – La Mia Storia”, in cui ripercorre non solo la sua carriera, ma anche la nascita e l’esplosione del movimento hip hop in Italia. Questo libro testimonia l’importanza del suo ruolo nella storia della musica del nostro Paese.

Sabato 13 luglio, Tormento sarà il super ospite di Canneto Beach di Leporano, portando la sua inimitabile energia e il suo stile unico all’interno della rassegna “Canneto Sound Fusion”. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di rap e di musica italiana di qualità.