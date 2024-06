Pronta la strada provinciale 13 che collega Castellaneta alla sua marina

È prevista per la settimana prossima l’apertura dell’arteria stradale che collega Castellaneta (TA) con la sua marina. L’importante collegamento viario, il cui ammodernamento è stato richiesto a gran voce dagli utenti della zona e dalla popolazione di quel versante ionico, tra pochi giorni, in concomitanza del periodo estivo notoriamente caratterizzato da maggiore flusso veicolare, sarà percorribile con standard di sicurezza molto elevati. Infatti, come evidenziato dalla foto, sul tratto stradale esistente è stato effettuato un allargamento della corsia da cinque metri a dieci metri e cinquanta, sono stati installati nuovi tratti di guard-rail ed è stata completamente rifatta sia la segnaletica orizzontale sia verticale ponendo il limite di percorrenza della strada a 50 chilometri orari.

Si tratta di un tratto lungo 1,3 km il cui impegno di spesa è stato di 1.066.643,06 euro, i cui lavori si sono protratti oltre quanto previsto a causa di alcune interferenze delle utenze pubbliche.

“In qualità di Presidente della Provincia sono particolarmente contento di restituire ai cittadini di quell’area un tratto stradale ad alta percorrenza ammodernato e transitabile con metodologie viarie sicure. Un grazie particolare va ai tecnici del settore Viabilità che hanno seguito con particolare professionalità l’opera sin dalla fase progettuale.” ha dichiarato Rinaldo Melucci.