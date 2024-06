FdI: “Differenziata fallita e aumento costi rifiuti pagato dai tarantini”

“Il costo della gestione dei rifiuti a Taranto sale a 50 milioni di euro aumentando così di ben 5 milioni. Un costo dovuto al fallimento della raccolta differenziata che, in base agli ultimi dati pubblicati sull’osservatorio regionale, invece di crescere perde ben 5 punti percentuali determinando un aumento della Tari che dovranno sobbarcarsi le famiglie tarantine.

L’amministrazione comunale nonostante ciò minimizza questi costi e gli aumenti che riceveranno le famiglie non analizzandoli neanche in relazione agli obbiettivi di gestione evidentemente falliti in tema di rifiuti nonostante i recenti investimenti ed in relazione all’efficienza, o meglio all’inefficienza, del servizio.

Ancor più siamo preoccupati per l’inerzia dell’amministrazione comunale che non si adopera per riorganizzare nel complesso l’attuale sistema di raccolta rifiuti, perché senza azioni strategiche ed opportuni meccanismi correttivi questi costi non potranno mai essere ridotti. Costi di milioni di euro pagati dai tarantini a fronte di un servizio estremamente carente con cassonetti rotti e spesso svuotati in ritardo nonché strade sporche e maleodoranti.

Questa situazione che ricade negativamente sulla cittadinanza è figlia dell’incompetenza dell’amministrazione Melucci che ha approvato un piano della differenziata che anziché innalzare il livello della qualità della vita in città ha prodotto solo l’aumento dei costi e il peggioramento del servizio di raccolta reso a fronte di una tassa dei rifiuti alle stelle. Noi dell’opposizione avevamo messo in guardia l’amministrazione sulle criticità che sarebbero emerse dall’adozione di questo piano della differenziata che è stato comunque approvato.

Oggi questi maggiori costi andrebbero pagati non dai tarantini ma dal sindaco e dai suoi consiglieri, compresi quelli del Partito Democratico che insieme a Melucci hanno finora amministrato la città, visto che senza sentire ragione approvarono il piano della differenziata addirittura vantandosene. Piano della differenziata che è tra i provvedimenti più fallimentari che la città di Taranto abbia mai visto.”

Nota di Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano – Gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto.