Da Papa Francesco il top model Fabio Mancini

In occasione speciale dell’ultima udienza estiva tenuta in Vaticano, il Santo Padre ha incontrato il top model internazionale Fabio Mancini, volto storico della maison di Armani. La meditazione incentrata sulla Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, ha sottolineato l’importanza della prevenzione come via prioritaria ed in particolare l’educazione dei giovani ai valori.

Da anni, il celebre top model si dedica con passione a sostenere e ispirare i giovani e durante il dialogo con Papa Francesco è emerso che non ci sono confini tra le diverse religioni o filosofie se non l’unione attraverso il filo conduttore dell’amore.

L’incontro con il Santo Padre è stata la conferma che la nuova generazione ha esigenza di avere esempi buoni e che lui con il suo modus operandi ne è il testimonial perfetto nella speranza di un cambiamento futuro.

Un onore per il top model presentare il suo progetto scolastico “Fabio Mancini European School Project”, iniziativa in cui crede profondamente e supportata da enti ministeriali. Papa Francesco ha incoraggiato il top model impartendo la sua benedizione, motivandolo a sostenere un’intera nuova generazione che ha bisogno di grande supporto, diventando esempio buono di valori e sani principi.