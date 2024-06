Palazzo Pantaleo nuova casa Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia

Sarà “Palazzo Pantaleo”, nel cuore del Borgo Antico di Taranto, ad ospitare la nuova sede dell’Istituto per la Storia e l’Archeologia della Magna Grecia. Oggi la presentazione della nuova casa dell’ISAMG con l’annuncio della contemporanea riapertura al pubblico della Biblioteca “Attilio Stazio”, custode di oltre ventimila esemplari di monografie, volumi, cataloghi e riviste di inestimabile valore, nel prestigioso immobile cittadino che sorge in Corso Vittorio Emanuele II. Alcuni vani di “Palazzo Pantaleo” sono stati affidati all’ISAMG in gestione temporanea, il tutto nell’ambito delle attività di riqualificazione e valorizzazione del centro storico di Taranto che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con l’obiettivo di promuovere iniziative culturali finalizzate a divulgare il passato archeologico del territorio.