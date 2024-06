K-Tarip, la nuova app di Kyma Ambiente per la gestione dei rifiuti

Presentata la nuova applicazione mobile per la gestione delle attività di raccolta differenziata per le utenze domestiche e commerciali. K-TARIP mobile è l’app di Kyma Ambiente creata da Sikuel Soluzioni informatiche integrate per pubbliche amministrazioni e multi-utilities per la gestione dal proprio smartphone dell’intero ciclo delle attività di raccolta differenziata delle utenze domestiche e commerciali. K-TARIP mette in contatto cittadino, gestore del servizio rifiuti e pubblica amministrazione. Nella sede di Kyma Ambiente in piazza Pertini 4 a Paolo VI erano presenti il presidente Giampiero Mancarelli, l’assessore all’Ambiente Stefania Fornaro e il dirigente Cosimo Natuzzi.

Sono diverse le funzioni che caratterizzano K-TARIP: calendario della raccolta porta a porta per le attività quotidiane (attivare le notifiche per ricordare cosa esporre domani); riciclabolario sempre aggiornato per individuare la corretta destinazione dei rifiuti da differenziare (con la ricerca vocale integrata è ancora più semplice); centri di raccolta e isole ecologiche attive in città (avviare la navigazione per raggiungerli facilmente); ritiro ingombranti (descrivere il rifiuto da ritirare, allegare una foto e inviare una richiesta al gestore della raccolta (l’app indicherà il giorno e l’orario utile per effettuare il ritiro); invia segnalazione per disservizi della raccolta o problemi della pulizia attraverso foto e descrizione (l’app invierà una segnalazione al gestore); utenza tari per la gestione degli immobili nell’area riservata (è possibile consultare le informazioni collegate alle proprie utenze domestiche o commerciali); svuotamenti per visualizzare gli svuotamenti della raccolta porta a porta con il riepilogo per tipo di rifiuto, data e ora; dotazioni (Il Kit dotazioni per la raccolta differenziata (consente di visualizza i mastelli e il codice abbinato); conferimenti per visualizzare le informazioni dei rifiuti conferiti nei centri di raccolta, la quantità e il conteggio delle premialità.

Tramite l’assistente vocale di K-TARIP è possibile cercare all’interno del Riciclabolario la corretta destinazione dei rifiuti da differenziare, e se il rifiuto rientra nella categoria ingombranti è possibile inviare una richiesta di ritiro a domicilio. Per le attività quotidiane l’utente può contare sul calendario impostando un promemoria negli orari che più si preferisce, e in caso di disservizi è possibile inviare una segnalazione ambientale tramite certificazione fotografica a Kyma Ambiente. Accedendo nell’area riservata, K-TARIP informa degli svuotamenti giornalieri della raccolta porta a porta, registra i conferimenti all’Isola Ecologica mostrando la premialità accumulata per ogni codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), e archivia gli avvisi e I pagamenti in uno spazio di riepilogo dedicato alla propria utenza domestica o commerciale, così da avere sempre a portata di smartphone il controllo dei consumi. K-TARIP è disponibile per Android e iOS su PlayStore e AppStore.

«Dopo l’avvio di Kymavan, che è il sistema materiale di avvicinamento della nostra azienda ai vari quartieri e agli utenti per la raccolta itinerante di ingombranti e sfalci di potatura, abbiamo questa nuova app che è K-TARIP, che supporterà invece il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti stessi. Non più solo il numero verde, con K-TARIP possiamo avere lo stesso risultato più velocemente: la prenotazione è immediata. Con K-TARIP compiamo un altro passo importante e decisivo affinché si possa avere una fotografia puntuale della situazione di ogni utente e arrivare alla riduzione della Tari», ha dichiarato il presidente Giampiero Mancarelli.

«Questa applicazione sarà di grande supporto ai cittadini nella raccolta differenziata. Con K-TARIP il cittadino potrà monitorare il conferimento dei rifiuti differenziati che effettua presso le isole ecologiche e avere uno sconto sulla parte variabile della Tari. Potranno accedere all’app K-TARIP solo i cittadini in regola con il pagamento della Tari, inserendo il codice fiscale e indicare l’immobile collegato al nostro sistema Tari. L’amministrazione comunale sta lavorando al miglioramento della raccolta differenziata in città, alla luce anche di quello che sarà il nuovo contratto di servizio», ha spiegato l’assessore all’Ambiente Stefania Fornaro.

«Grazie a questa nuova modalità offerta all’utenza per il conferimento di rifiuti ingombranti, azienda e Comune di Taranto si propongono di incrementare il dato relativo alla percentuale di raccolta differenziata. Il quantitativo di rifiuti ingombranti raccolto dall’1 gennaio al 31 maggio 2024, anche tramite le prenotazioni al numero verde, è pari a 1990 tonnellate. Ci aspettiamo, con K-TARIP, un incremento significativo di questo dato, e una conseguente riduzione del fenomeno dell’abbandono illecito di ingombranti in strada», ha precisato il dirigente di Kyma Ambiente Cosimo Natuzzi.