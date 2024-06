Prevenzione al femminile: ASL Taranto aderisce all’(H)open day di Fondazione Onda

Anche la Asl di Taranto aderisce alla prima edizione dell’(H) Open Day prevenzione al femminile – dalla pubertà alla menopausa, promosso dalla Fondazione Onda ETS per mercoledì 19 giugno 2024 con il coinvolgimento degli oltre 160 Ospedali Bollino Rosa sull’intero territorio nazionale.

All’ospedale San Pio di Castellaneta, già premiato con il riconoscimento di tre Bollini Rosa, le iniziative sono due. La prima, nella Sala riunioni al piano terra, un servizio counseling per la salute ossea dall’adolescenza alla menopausa, ad accesso libero, senza alcuna prenotazione: dalle 8:00 alle 9:30, sarà possibile effettuare i prelievi per il dosaggio gratuito della Vitamina D, a cura della direttrice del laboratorio analisi Grazia Maria Quaranta, mentre dalle 9:00 alle 12:00, la reumatologa Chiara Lo Barco, in servizio presso l’unità operativa di Medicina interna, sarà disponibile per visite e consulenze.

Al 1° piano, invece, presso l’ambulatorio di ginecologia, il dottor Nicola Del Gaudio, direttore dell’unità di Ostetricia e ginecologia, dalle 8.00 alle 12.00 effettuerà visite ginecologiche gratuite per le donne già prenotate attraverso il numero di telefono comunicato nei giorni scorsi sul portale Onda.

A Taranto, invece, il presidio ospedaliero centrale SS. Annunziata, forte dei suoi due bollini rosa, ha previsto una corposa attività di video counseling e il coinvolgimento del centro screening aziendale. Sul portale e sui profili social (facebook, instagram e youtube) aziendali, nel corso della giornata di mercoledì 19 giugno saranno pubblicati diversi contributi video, realizzati con la collaborazione dell’Ufficio stampa, su molti aspetti della salute della donna: spazio così, tra gli altri, al direttore dell’unità operativa complessa universitaria di ostetricia e ginecologia Luca Shonauer con un video approfondimento sulla fertilità, alla responsabile della senologia radiologica Rossana Antonazzo con un contributo sulle modalità di presa in carico, screening e percorsi diagnostici e terapeutici per il tumore alla mammella, alla responsabile del Centro screening aziendale Tatiana Battista su come proteggersi dal papilloma virus (HPV), attraverso le attività di screening e vaccinazione.

E allo screening e alla vaccinazione per il papilloma virus sono legate le altre iniziative del Dipartimento di Prevenzione: mercoledì 19 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la sede di Taranto, in via Leonida 2 (ex Baraccamenti Cattolica), le donne nate dal 1989 al 2012 potranno vaccinarsi gratuitamente senza necessità di prenotare. Operativo fino alle 12:00 per le vaccinazioni HPV anche il centro vaccinale di Massafra, per il quale però sarà indispensabile la prenotazione chiamando dalle 8:30 alle 13:30 il numero 099-8850642.

Per quel che riguarda lo screening, invece, le donne nate tra il 1960 e il 1999, che non abbiano eseguito il PAP test di screening negli ultimi tre anni, potranno contattare il numero verde 800.957773, attivo dalle ore 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle 15:00 alle 17:00 il martedì, per avere un appuntamento nel consultorio della loro zona di residenza.

Promozione, infine, dell’iniziativa dedicata alle donne in gravidanza tra la 27sima e la 36esima settimana, che possono prenotare la vaccinazione Difterite Tetano Pertosse, fortemente raccomandata, inviando un messaggio Whatsapp al numero 331-2646415 con i propri dati (cognome, nome, data di nascita e settimana di gestazione) per essere poi ricontattate per fissare un appuntamento per la vaccinazione.

L’ultima iniziativa è dedicata ancora alle donne in gravidanza, o alle altre persone interessate: chiamando ai numeri 0997786532/0997786628 ci si potrà prenotare per partecipare all’incontro “Dalle manovre di disostruzione pediatriche alla prevenzione vaccinale nelle donne in gravidanza” che si terrà, sempre mercoledì 19 giugno, al Dipartimento di prevenzione a Taranto nel corso della mattinata. Ci saranno due sessioni e a ognuna di esse potranno partecipare massimo trenta persone.

“Promuovere la salute è uno dei compiti fondamentali della Asl – ha dichiarato il direttore generale Gregorio Colacicco – e mercoledì lo faremo aderendo all’iniziativa di Fondazione Onda, poiché il SS. Annunziata di Taranto e il San Pio di Castellaneta fanno parte da diversi anni del network degli ospedali Bollini rosa, un riconoscimento per gli ospedali che promuovono un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini”.