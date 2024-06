Parco Archeologico di Saturo a Leporano, il 19 giugno 2024 apertura straordinaria

Mercoledì 19 giugno, a partire dalle ore 10.30, il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, in collaborazione con la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto e il Comune di Leporano, ha organizzato un’apertura straordinaria del cantiere del Parco Archeologico di Saturo con delle visite guidate.

Per partecipare è obbligatorio effettuare la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo:

sr-pug.eventi@cultura.gov.it.

Alle ore 10.00, invece, nel cantiere inizierà l’incontro per le associazioni del territorio alle quali sarà illustrata dall’arch. Maria Piccarreta, Segretario regionale del MiC Puglia, e dall’arch. Francesca Marmo, RUP dell’intervento di restauro del sito, alla presenza della soprintendente Francesca Romana Paolillo e del sindaco Vincenzo Damiano, la manifestazione di interesse che sarà pubblicata il 20 giugno.

Il fine è proporre al vasto pubblico una serie di eventi ed iniziative all’interno del Parco Archeologico organizzate dalle associazioni interessate, di concerto col Segretariato e l’ RTI “S. Ronga srl” e Sistemalab srl, mentre si concludono i lavori di restauro del sito finanziati con un importo di 2.940.720,14 euro.

Per partecipare all’incontro, anche le associazioni devono prenotarsi all’indirizzo:

sr-pug.eventi@cultura.gov.it.

“A Leporano stiamo cercando di proporre il riuscitissimo esperimento già realizzato al Parco Archeologico delle Mura Messapiche di Manduria”- spiega l’arch. Piccarreta- “ Lì, decine di associazioni culturali e non hanno organizzato l’estate scorsa un calendario di iniziative straordinario, dalla musica al teatro, passando per la danza, la meditazione e la moda, facendo vivere un luogo straordinario nel pieno dei lavori del cantiere.

L’idea che vogliamo trasmettere è il cantiere come luogo vivo nel quale convivono l’operosità manuale e l’ ingegno intellettuale in tutte le sue forme creative. L’auspicio è che il territorio di Leporano risponda con entusiasmo come accaduto a Manduria”.