Maturità: gli auguri di buon lavoro ai nostri studenti

“Auguri di buon lavoro ai 36.651 studenti pugliesi che da domani saranno impegnati con le prove della maturità. Questo momento rappresenta una tappa fondamentale nel loro percorso di crescita personale e formativa, e sono consapevole delle emozioni e delle preoccupazioni che lo accompagnano. Voglio innanzitutto esprimere il mio sostegno e la mia ammirazione per l’impegno e la dedizione che i nostri giovani dimostrano ogni giorno di più.

La maturità non è solo un esame, ma anche un’opportunità per riflettere sui traguardi raggiunti e sui prossimi passi da intraprendere: sono convinto che anche grazie alla professionalità del corpo docente, i nostri ragazzi hanno accumulato conoscenze e competenze che li aiuteranno a superare questa ed altre prove.

Qualunque sia il risultato, devono avere la consapevolezza che ogni esperienza è un’opportunità di crescita e questo esame non definisce chi sono ma rappresenta un passo verso le tante possibilità che attendono questi oltre 36mila ragazze e ragazzi. Non bisogna dimenticare che gli esami sono una tappa, non un punto di arrivo e qualunque sia l’esito la crescita personale ed il valore non si misurano solo con un voto. Per questo affermo con convinzione: continuate a inseguire i vostri sogni con determinazione e passione.

Anche in questa fase così cruciale, la nostra Regione è al fianco dei nostri studenti pronta a sostenerli ed a offrire opportunità future per la formazione e la crescita professionale. La Puglia ha bisogno di giovani talentuosi, innovativi e coraggiosi, capaci di contribuire alla crescita ed al benessere della comunità. Crediamo fermamente nel loro potenziale e siamo pronti ad aiutarli a realizzare progetti e sfide del domani”.

(foto di repertorio)