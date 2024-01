Marina di Ginosa: 44enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Nel primo pomeriggio di ieri, a Marina di Ginosa (TA), i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne romeno, residente nella predetta località, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia a danno della coniuge, anch’essa di nazionalità romena.

La vicenda è scaturita da una richiesta di intervento effettuata presso la Stazione di Ginosa proprio da parte dell’uomo, il quale ha rappresentato ai Carabinieri che la moglie non gli avrebbe permesso di entrare in casa.

Il conseguente intervento dei militari presso l’abitazione dei coniugi ha, invece, permesso di far luce sulla intera vicenda, ben diversa da come avrebbe raccontato l’uomo.

La donna, temendo per la propria incolumità, si sarebbe barricata in casa poiché terrorizzata dal comportamento minaccioso e violento che avrebbe avuto il marito, il quale, la sera precedente, nonché in diverse ulteriori occasioni, l’avrebbe anche percossa.

Pertanto, sulla scorta degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato e, espletate tutte le formalità di rito, su disposizione dell’AG, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, fatta sempre salva la sua presunzione di innocenza sino a condanna definitiva.

La vittima, invece, ha spostato il proprio domicilio altrove.