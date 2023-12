Fdi: “Se PD, M5S e CON vogliono mandare a casa Melucci, si uniscano alle opposizioni”

“Sgombriamo il campo da qualsiasi fantasiosa ricostruzione, tesa solo a gettare discredito sul nostro partito che non trova alcun riscontro nei fatti, in quanto Fratelli d’Italia era, è e sarà sempre all’opposizione dell’amministrazione comunale di Taranto.

La dietrologia secondo cui i consiglieri comunali ricevono ordini da Roma per sostenere Melucci è falsa e chiaramente in malafede.

Durante l’ultimo consiglio comunale abbiamo abbandonato l’aula per far si che venisse meno il numero legale, che il bilancio non venisse così approvato e con l’intento di far venire alla luce i giochi e le manovre di forze politiche che, ancora oggi, dicono di abbandonare la maggioranza ma che, di fatto, ne hanno consentito la sopravvivenza.

Altre forze politiche di centrodestra hanno fatto in aula valutazioni diverse ma non c’è alcun distinguo rispetto alla volontà comune di mandare a casa questa amministrazione inconcludente.

Chiediamo quindi a tutti coloro che non hanno espresso il voto favorevole al bilancio, di uscire chiaramente allo scoperto perché l’amministrazione comunale, pur non avendo una solida maggioranza, continua il suo percorso grazie ai due consiglieri del PD, al consigliere dei 5 stelle e ai consiglieri di Emiliano che, pur votando contro o astenendosi, con la loro presenza in aula garantita hanno all’amministrazione che il bilancio venisse comunque approvato indipendentemente dalle strategie delle opposizioni.

Queste forze politiche per essere coerenti con le proprie dichiarazioni di contrarietà a questa amministrazione, se realmente vogliono mandare a casa Melucci, hanno la nostra immediata disponibilità.

A tal proposito possono, oggi stesso, contattarci per sottoscrivere la mozione di sfiducia al sindaco approntata dalla minoranza che, noi di Fratelli d’Italia, abbiamo già sottoscritto.

Oppure la segretaria del PD Filippetti, se preferisce, ci convochi presso un notaio di sua fiducia per depositare insieme le firme necessarie a mandare a casa questa amministrazione fallimentare.

E’ stato facile per questi soggetti votare contro il bilancio sapendo che, restando in aula, avrebbero garantito il numero legale, non sarebbero andati a casa ed avrebbero salvato le proprie poltrone.

Restiamo ora in attesa di riscontro da parte del PD, dei 5 stelle e dei consiglieri di CON per mettere fine a questa desolante amministrazione ma dubitiamo certi della loro incoerenza”, scrivono Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano – Gruppo consiliare Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.