ZES Ionica, consegnato a Taranto il primo cantiere finanziato con fondi PNRR

Consegnato oggi a Taranto il cantiere finanziato con fondi PNRR assegnati alla ZES Ionica Interregionale Puglia Basilicata. Si tratta di un investimento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico nel consorzio ASI, il primo per l’attivazione della comunità energetica per le imprese ioniche.

Ne da notizia il commissario straordinario di governo della ZES Ionica, Floriana Gallucci che commenta: “Siamo orgogliosi di questo importante traguardo raggiunto dalla ZES Ionica che si conferma motore di sviluppo sul territorio. Grazie alla collaborazione del territorio che ha fatto squadra, in particolare di Comune, Provincia e ASI di Taranto, di cui ringrazio il Presidente e il direttore, tutti gli enti deputati al rilascio dei pareri che si sono impegnati comprendendo la portata della sfida e tutti i collaboratori e la struttura della ZES che in questi mesi hanno lavorato per il raggiungimento dell’obiettivo. La ZES Ionica procede nel pieno rispetto dei tempi sulla tabella di marcia prevista dal PNRR”.

In particolare il progetto si riferisce alla realizzazione di un intervento di efficientamento energetico su tetti di 8 capannoni di proprietà del Consorzio ASI presso l’area produttiva “RESIDER”, nell’area P.I.P. (Piano di Insediamento Produttivo), del Comune di Taranto in località Paolo VI. L’intervento prevede la coibentazione dei tetti delle aree uffici degli 8 capannoni (per circa 1600 mq) ed il rifacimento delle membrane di protezione dagli agenti atmosferici, la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1,5 MW, la realizzazione di un sistema di accumulo di parte dell’energia prodotta, da riutilizzare nelle ore serali e notturne per l’illuminazione delle aree esterne ai capannoni dell’intero complesso RESIDER.

L’energia in esubero prodotta dall’impianto permetterà di alimentare la comunità energetica delle utenze dell’area RESIDER-CISI e della zona PIP di Taranto, dando la possibilità alle imprese di poter contare su un costo di approvvigionamento dell’energia minore rispetto al prezzo di mercato.