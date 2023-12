M5S: Ufficializzata presa di distanza dall’attuale maggioranza “variopinta”

“Il MoVimento 5 Stelle ha ufficializzato in consiglio comunale la sua presa di distanza dall’attuale maggioranza “variopinta”, non espressione del voto elettorale, ma frutto di un vero ribaltone politico che tradisce il patto con i cittadini.

Un vero inciucio con le forze di centrodestra frutto di accordi costruiti nel Palazzo di città, senza che nessuno abbia avuto il coraggio di fornire alcuna spiegazione ai cittadini.

Oramai, Palazzo di città assume sempre più il ruolo di “montacarichi” dove i consiglieri sono pacchi da trasferire all’occorrenza da un banco all’altro dell’assise comunale solo per convenienza personale, interessi di pochi e non per il bene comune.

Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale con il nostro voto contrario è stato redatto al buio, senza alcuna condivisione politica e soprattutto non esprime alcuna visione.

Per queste ragioni, il MoVimento 5 Stelle esce dall’attuale maggioranza e continuerà a lavorare con le altre forze progressiste sui temi e sui bisogni dei cittadini, nella prospettiva oramai del dopo Melucci, che non tarderà a venire.”

Nota di Francesco Nevoli coordinatore provinciale M5S e Mario Odone consigliere comunale M5S