Bilancio, nota di Filippetti (PD)

“Il voto del Bilancio di oggi dimostra che il Sindaco Melucci non ha più la maggioranza per governare la città.”. Commenta così Anna Filippetti, segretario provinciale del PD ionico dopo il voto sul Bilancio al Comune di Taranto: ” Anche se il bilancio è passato, i 17 voti necessari per governare non ci sono. In più appare evidente che i 3 transfughi del centrodestra sono stati fondamentali per l’approvazione.

Come è evidente l’aiutino di 5 consiglieri di centrodestra che non hanno votato contro e sono usciti dall’aula. Il ribaltone politico si è compiuto.

Il centrosinistra è all’opposizione, da oggi Taranto è un’amministrazione arcobaleno dove destra e “sinistra” si fondono. C’è una questione di etica politica che oramai è evidente, infatti non era complicato accorgersene prima.

Anche a livello nazionale Italia Viva vota spesso con il centrodestra, come sul salario minimo.

Gli organismi del partito sono già a lavoro per le decisioni dovute dopo che alcuni esponenti non hanno seguito le indicazioni della direzione provinciale”.