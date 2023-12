Eventi natalizi a Grottaglie: un altro fine settimana di intrattenimento e cultura

Venerdì 15 dicembre: Il magico fine settimana natalizio a Grottaglie prende il via con l’entusiasmante inaugurazione di “Crea!”, il laboratorio urbano appena rinnovato in via Mastropaolo, nel cuore del centro storico. Alle 16:30, la conferenza stampa vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra i quali gli assessori regionali allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci e al Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Gianfranco Lopane. Dalle 17:00 alle 18:30, “Crea!” si svelerà al pubblico con un open day che invita i cittadini a esplorare la struttura appena rimodernata. La serata culminerà in un coinvolgente open mic, dove giovani artisti locali condivideranno la loro creatività attraverso musica, poesia e teatro.

L’atmosfera si riscalderà con l’aperitivo “Aperi-pettola” dalle 18:00 alle 20:30, dove i ristoratori del centro storico delizieranno il palato con reinterpretazioni gustose delle “pettole”. Il percorso sarà animato dalle performance di giovani cantautori, tra cui la straordinaria Moinè, Giusy Di Meo e il talentuoso Gregucci. Una gioiosa street band accompagnerà i visitatori lungo questo percorso, rendendo l’esperienza ancor più coinvolgente e festosa.

Dalle 17:30, le vie del centro (Parini, Matteotti, Piazza Principe di Piemonte, Colombo, Alfieri e F.lli Bandiera) si trasformeranno in un palcoscenico incantato con mascotte Disney e personaggi indimenticabili danzanti al ritmo travolgente della “Street Band Christmas”. Spettacoli di strada, mercatini natalizi e punti di intrattenimento offriranno un’ampia varietà di esperienze coinvolgenti. La parata sarà seguita da “La Notte Bianca dei Bambini”, trasformando il centro in un regno di magia con bolle di sapone giganti, trucca bimbi, spettacoli comici e tanto altro. Babbo Natale farà il suo ingresso trionfale, portando la vera essenza del Natale nel cuore di tutti.

Sabato 16 dicembre: La mattina inizia con attività coinvolgenti per i più piccoli presso la Biblioteca Comunale alle 10:30, con letture e attività a tema natalizio.

Alle 19:30, il “Crea!” Laboratorio Urbano sarà il palcoscenico di un incontro imperdibile con Federico Palmaroli, la mente dietro #lepiubellefrasidiosho, per esplorare il mondo della satira e della politica sui social network.

Nello stesso orario, all’interno della suggestiva Chiesa Madre, si terrà la IV edizione dei “Concerti dell’Organo Rinascimentale” con il talentuoso professor Federico Del Sordo.

Presso il Castello Episcopio, coloro che non lo hanno ancora fatto, avranno l’opportunità di immergersi nella magia della 44esima edizione della Mostra del Presepe. Un’esposizione che presenta 46 straordinarie opere provenienti da ogni angolo dell’Italia, suddivise in tre sezioni: opere in concorso, fuori concorso e creazioni del Liceo Artistico ‘V. Calò’.