ReD, Mazzarano: “Da oggi presentazione delle domande”

“Da oggi è possibile presentare le domande per accedere al Reddito di Dignità”.

Il Consigliere regionale del Partito Democratico Michele Mazzarano esprime soddisfazione per il nuovo bando che conferma la misura di sostegno che verrà garantita a pugliesi in situazioni di difficoltà economica.

Si prevede un’indennità economica mensile di 500 euro a fronte della sottoscrizione del Patto di inclusione e dello svolgimento delle prestazioni da questo previste. Tra i criteri per beneficiare del sussidio innanzitutto il valore dell’Isee, non superiore a 9.360 euro, poi la composizione del nucleo familiare, la presenza di disoccupati ultracinquantenni.

“Il ReD – prosegue Mazzarano – è un intervento che ha caratterizzato l’identità delle politiche di welfare della Regione Puglia sin dalla scorsa legislatura.

Il Governo regionale si propone di essere inclusivo e attento alle disuguaglianze sociali.

Questa nuova edizione del ReD è una risposta concreta in un periodo in cui molte famiglie, a causa dell’aumento del costo della vita, sono in affanno, e spesso non hanno la possibilità di mettere il piatto a tavola e fare fronte ai bisogni primari.

Vale la pena ricordare che questa misura arriva in un momento doppiamente critico, quando il Governo Meloni ha deciso di tagliare gli aiuti alla povertà, riformando il reddito di cittadinanza: una prima corposa fetta di italiani, già da fine luglio non lo percepisce più, ed una seconda ne dovrà fare a meno a partire dal nuovo anno. In questo contesto il nuovo ReD, destinato ai pugliesi, è una scelta giusta e opportuna”.