Maruggio: finanziamento di 2,5 milioni per la fogna bianca

Il Comune di Maruggio risulta beneficiario di ben 2,5 milioni di euro per investimenti relativi ad opere pubbliche di messe in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico attraverso la realizzazione di nuovi tronchi di fogna bianca per la raccolta di acque piovane e il successivo rifacimento del manto stradale.

La notizia arriva con la pubblicazione del decreto ministeriale da parte del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che ammette e finanzia il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Maruggio guidata dal sindaco Alfredo Longo.

Ad esprimere soddisfazione per l’iniziativa è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, l’onorevole Giovanni Maiorano: “L’obiettivo di questo importante intervento è quello di cercare di rimuovere i disagi legati agli allagamenti, eliminando le criticità nel sistema di raccolta delle acque meteoriche in alcune aree del territorio. Attraverso questi lavori di miglioramento della rete fognaria bianca si andrà a ridurre il pericolo allagamenti nel centro urbano per via, soprattutto, delle abbondanti piogge.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi tronchi fognari a Maruggio ma anche a Campomarino, funzionali a migliorare la gestione delle acque pluviali. Il cronoprogramma include anche interventi di rifacimento del manto stradale nelle zone interessate dai lavori. Stiamo cosi mettendo in sicurezza il territorio dal rischio di allagamenti, cercando di rimuovere i disagi e, allo stesso tempo, migliorare l’estetica, il decoro e la viabilità delle nostre strade”.