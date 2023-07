Ex Ilva, Giorno: “Questo Governo continua a giocare sulla pelle dei tarantini”

“Quanto è in corso da ormai dieci mesi da parte del Governo di Fratelli d’Italia è un vero e proprio scippo costante a danno del territorio tarantino. E che il centrodestra fosse abituato al caos amministrativo o a studiare costanti misure legislative per superare norme, magistratura e rispetto del territorio lo sappiamo da molti anni, specie a Taranto e in Puglia.

Oggi però assistiamo a una vergognosa norma inserita all’interno del Dl “Infrazioni” che prevede due misure ben precise: il superamento del sequestro per la vendita dei rami d’azienda a privati, nonostante il lavoro fatto in questi anni dai giudici, e la limitazione dei poteri di ordinanza al Sindaco di Taranto che impedirà quindi di poter costringere l’azienda a rispettare il limite di emissioni inquinanti e quindi ambiente e salute dei cittadini, con una stortura dei principi costituzionali.

Del fatto che i privati siano presenti in città solo per usare l’azienda a scapito dell’ambiente e ricattare lavoratori e imprese del territorio, a questo Governo frega poco, così come frega poco dei disastri che l’azienda ha causato e causa ancora oggi in tutto il territorio ionico. Ma a questo punto la domanda che sorge spontanea è: come fanno parlamentari e consiglieri regionali delle forze di Governo a restare in silenzio o addirittura elogiare questo provvedimento? Ora non gli resta che completare l’opera e rafforzare a pieno titolo lo scudo penale e così il gioco è completo.

Eppure al Governo sia il Comune che la Regione hanno prospettato diverse strade per affrontare il problema con coraggio una volta per tutte, con l’avvio di un tavolo istituzionale per l’accordo di programma che dica chiaramente a Taranto e l’Italia qual è la strada per un nuovo piano industriale con gli impianti decarbonizzati, così da salvaguardare lavoratori e ambiente. Ma anche su questo, grazie a un capolavoro del Ministro al PNRR Fitto, rischiamo di mandare tutto all’aria.

Taranto ha subito troppo per essere trattata così dal Governo Meloni. Per queste ragioni, continueremo a lavorare come Amministrazione comunale e Partito Democratico per preservare il territorio dai costanti scippi o blocchi, come per i treni, i Giochi, il CIS e il decreto per l’ospedale San Cataldo.” Nota dell’assessore comunale di Taranto, Mattia Giorno.