Taranto aderisce alla campagna “European Maritime Day in My Country”

In occasione del Marina Militare Nastro Rosa Tour che si terrà dal 15 al 18 luglio a Taranto, la città parteciperà all’iniziativa “European Maritime Day in My Country”, azione per sensibilizzare i cittadini sul ruolo fondamentale dei mari e degli oceani nell’ecosistema mondiale.

Sabato 15 luglio, in collaborazione con BioDesign Foundation, il Comune di Taranto e la Marina Militare coinvolgeranno la cittadinanza e le associazioni locali nella “The Custodians Plastic Race”, attività di raccolta di rifiuti e microplastiche per tutelare il nostro ambiente marino: grazie a un’applicazione dedicata, disponibile su biodesignfoundation.org, tutti potranno partecipare e segnalare le aree che necessitano di maggiore attenzione.

«Siamo felici di prender parte a questa campagna – le parole del primo cittadino – vogliamo dotare il nostro territorio di strumenti e iniziative aderenti alle politiche e alle opportunità europee, compiendo un percorso di decisa consapevolezza riguardo alla risorsa mare. Grazie, quindi, all’impegno e alla collaborazione della Marina Militare, della Guardia Costiera, della Protezione Civile e di tutti gli enti e le associazioni che operano, già ogni giorno, per preservare le nostre acque».

Per prendere parte all’iniziativa, durante la giornata di sabato 15 luglio, è possibile presentarsi nelle seguenti location, agli orari indicati.

Programma per i sentieri della città:

Mattina, una dei due punti di incontro a scelta dove avverrà il briefing, la consegna del kit e l’assegnazione della zona da ripulire:

a) Ore 9:30 – 12:00 ritrovo a San Vito – Lido Chiapparo;

b) Ore 9:30 – 12:00 ritrovo a via Garibaldi – discesa Vasto;

Pomeriggio:

a) Ore 18:00 – 20:00 ritrovo sulla passeggiata Alessandro Leogrande;

La pulizia dei fondali avverrà a San Vito e baia di Porto Cupo con la collaborazione della Guardia Costiera e dei centri diving e apnea locali:

Blue Dream Apnea

ASD Blue Dive

Sub Murena Diving

Taras Sub

Per i cittadini che volessero contribuire all’attività in mare, il centro Sub Murena organizza un intervento snorkeling nelle acque della Baia di Porto Cupo.

Timeline per snorkeling:

Appuntamento ore 10.00 presso Sub Murena Diving Taranto

Briefing

Ore 10.30 in acqua

Al termine dell’attività debriefing

Le coordinate dei punti a delimitare l’area nei pressi di San Vito messa in sicurezza e assistita dalla Guardia Costiera per gli apneisti del centro Blue Dream Apnea e i sub della ASD Blue Dive sono le seguenti:

punto (1) lat. 40°25′.6N – lon. 017°12′.8E;

punto (2) lat. 40°25′.6N – lon. 017°13′.2E;

punto (4) lat. 40°25.5N – lon. 017°13′.2E;

punto (3) lat. 40°25′.5N – lon. 017°12′.8E.

Per la partecipazione è comunque consigliata la compilazione del form sul sito: www.biodesignfoundation.org