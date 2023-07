MM: nota in merito alle notizie stampa relative al personale di Marina indagato

“In esito a quanto emerso su alcuni organi di stampa relativamente alla vicenda che vede coinvolto personale della Marina in forza a Nave Martinengo indagato per molestie, si evidenzia che è stata la stessa Forza Armata, sulla base dei fatti appresi, a interessare le competenti Autorità giudiziarie per fare massima chiarezza sulla vicenda e verificare eventuali responsabilità. In seguito alle determinazioni della Magistratura competente, il personale indagato è stato avvicendato nell’incarico.

La Marina assicura la massima collaborazione all’Autorità giudiziaria e condanna fermamente qualsiasi comportamento che danneggi l’integrità e l’immagine dei militari che svolgono con onore e lealtà il loro servizio quotidiano a favore della collettività e delle Istituzioni.”

(Foto Marina Militare)