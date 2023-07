Stabilizzazioni al Comune di Taranto, Ligonzo (Cisl Fp) esprime soddisfazione

Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della Cisl FP al Comune di Taranto esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto dalla propria sigla sindacale, quest’oggi infatti, presso gli uffici delle risorse umane, si è provveduto a stabilizzare 3 assistenti sociali e 2 istruttori amministrativi attraverso il Fondo Povertà.

Assunti nel 2020 nell’ambito del PON “Inclusione”, le cinque unità hanno maturato i requisiti a maggio 2023, e così, come richiesto da diverso tempo dalla Cisl FP, è stato aggiornato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), approvato dalla Giunta comunale proprio il 30.06.2023, che ha permesso tale stabilizzazione. Tale atto definisce, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, nonché la stabilizzazione del personale.

“Ciò permetterà l’assunzione – afferma Ligonzo – come già ampiamente richiesto dalla Cisl FP, di ulteriori 12 unità con particolare riferimento ai profili professionali di Assistente Sociale cat. D (fondi LEP) e 13 Educatori Asilo Nido cat. C (fondi PAC) che possono essere acquisite mediante l’utilizzo di fondi eterofinanziati nella misura dei loro stanziamenti attraverso utilizzazione di graduatorie di altri enti ovvero mobilità volontaria.” “Dopo che saranno concluse queste assunzioni, alle quali la Cisl FP ha dato la sua priorità durante l’incontro tenutosi in questi giorni con l’assessore alle RR.UU. Maria Luppino – conclude Ligonzo – si riusciranno a raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), attraverso l’intercettazione delle risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale, con la legge di bilancio dello Stato, finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità.”