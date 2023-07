Polizia Locale e videotrappole Kyma contro il cattivo conferimento dei rifiuti

Il cattivo conferimento dei rifiuti è un fenomeno contro il quale l’amministrazione Melucci sta schierando importanti risorse umane e strumentali, con risultati promettenti.

Su specifico impulso del sindaco Rinaldo Melucci, infatti, la Polizia Locale ha destinato alcune pattuglie al controllo del territorio mirato a stanare gli “sporcaccioni” che conferiscono i rifiuti fuori orario, oppure al di fuori dei cassonetti, o non rispettando le regole della raccolta differenziata. Solo nelle ultime tre settimane sono stati colti in flagranza e sanzionati oltre 230 cittadini, per varie violazioni.

Ma il controllo del territorio è esercitato anche da Kyma Ambiente, attraverso il monitoraggio effettuato con videotrappole poste in prossimità di luoghi particolarmente bersagliati dagli effetti dei comportamenti errati. Operativo da circa due anni, fino a oggi questo servizio ha consentito di emettere ben oltre 5500 verbali, che si aggiungono alla consueta attività della Polizia Locale.

«Il controllo e le sanzioni sono soluzioni cui dobbiamo ricorrere necessariamente – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – se vogliamo contenere un fenomeno che vanifica i buoni propositi della maggior parte della cittadinanza. Provvederemo a intensificare ancora i controlli, con il preciso obiettivo di limitare i conferimenti sbagliati a una quota minima, quasi fisiologica».