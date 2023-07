Al via il prossimo 13 Luglio il progetto “GreenTa Energy” a Taranto

Si terrà il prossimo 13 Luglio, presso la Biblioteca comunale “Acclavio” in via Salinella 31 – Piazzale Dante, Taranto, dalle 9.00 alle 13.30, il primo workshop del progetto “GreenTa Energy”, che consiste nella realizzazione di una serie di incontri sui temi dell’innovazione nei settori della transizione energetica e della sostenibilità ambientale.

Questo evento ambizioso mira a promuovere e a celebrare le soluzioni più innovative e sostenibili per la transizione energetica e coinvolgerà anche le scuole e le Università, per poi sfociare nella realizzazione di corsi di formazione utili all’acquisizione di adeguate competenze delle nuove figure professionali richieste dal mondo del lavoro in questo settore.

GreenTa Energy è l’evento perfetto per coloro che sono interessati alla sostenibilità e alla transizione energetica. Gli ospiti potranno scoprire come le imprese e le organizzazioni stanno lavorando per creare un futuro più verde e sostenibile, e come possono contribuire a questo obiettivo.

GreenTa Energy è organizzato dall’Associazione Culturale Backstage, in collaborazione con ITS Logistica Puglia, On Air Events&Productions e Canale 189 Srls, con il patrocinio di Comune e Provincia di Taranto, Regione Puglia e CTP Consorzio Trasporti Pubblici, con la partecipazione di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Confindustria Taranto, Ecofuturo Festival, Ordine degli Architetti di Taranto, Collegio dei Geometri di Taranto, Associazione “Sustain Burkina Faso”, IISS “Righi” di Taranto, IISS “Pacinotti” di Taranto ed il Liceo Scientifico “Battaglini” di Taranto. Media partner: Ecquologia, TeleAmbiente e Jo Tv.

L’evento è sostenuto da D’Antona Auto, Relais Histò e BIT.