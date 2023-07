Nave Garibaldi ospita la XXIX Edizione del Campionato di Tiro A Volo

Dal 4 al 6 luglio si svolgerà a bordo di Nave Garibaldi, incrociatore portaeromobili della Terza Divisione Navale della Marina Militare ormeggiata a Taranto presso la Stazione Navale Mar Grande, la 29^ edizione del Campionato Italiano Double Trap, importante e consolidato evento sportivo interforze che vede sin dal 1995 una svolgere a bordo di Unità della Squadra Navale una delle sue tappe.

Martedì 4 luglio alle ore 18:30 verrà dato il via all’inizio della competizione sportiva con la tradizionale lettura del Giuramento dell’Atleta. Le gare termineranno nella mattinata di giovedì 6 luglio con la cerimonia di chiusura presieduta dal Dott. Luciano Rossi, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tiro a Volo e della Federazione Mondiale degli Sport di Tiro, con la partecipazione di autorità militari, civili e politiche.

All’evento, organizzato dalla F.I.T.A.V. in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa, parteciperanno alcuni tra i più premiati tiratori azzurri in uniforme, che con le loro vittorie hanno contribuito in maniera determinante a tenere alto l’onore del nostro Paese in ambito sportivo. Tra questi possiamo citare il Sottocapo Antonino Barillà, Marina Militare, Campione del Mondo e olimpico di Double Trap ai Giochi di Rio 2016, il Comm. Giovanni Pellielo, Polizia Penitenziaria, quattro volte Campione del Mondo e quattro volte medagliato olimpico, il Ten. Col. Massimo Croce, Aeronautica Militare, Campione del Mondo Militare di Trap, ed Emanuele Buccolieri, Polizia di Stato, medaglia di bronzo agli Europei Junior. I tiratori si sfideranno sulla distanza di 100 piattelli ciascuno per conquistare il prestigioso titolo in palio, inoltre sul ponte del Garibaldi gareggeranno anche i tiratori del Settore Giovanile F.I.T.A.V. che si cimenteranno in un Gran Prix a loro dedicato.

(foto Marina Militare)