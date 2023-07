Trasporti, Giorno: «Il Governo cancella treni e limita mobilità sostenibile»

“Se non fosse realtà, sembrerebbe più uno spettacolo di cabaret quello messo in campo dal ministro Matteo Salvini e da chi ha responsabilità esecutive sui trasporti.

Il Governo Meloni sta isolando Taranto dal resto d’Italia, cancellando nei mesi estivi, che dovrebbero essere i più intensi per il territorio ionico-salentino, la tratta Taranto-Battipaglia-Salerno-Roma-Milano.

È un fatto gravissimo per il quale non possiamo tacere. Taranto merita e pretende rispetto per i suoi cittadini e per le opportunità che i collegamenti ferroviari apportano alle città.

È uno schiaffo a un territorio che finalmente, dopo anni di isolamento, ha iniziato a uscire dal tunnel della monocoltura industriale, con piani di transizione che hanno ridisegnato lo sviluppo socio-economico e turistico di Taranto per i quali l’asset dei trasporti rappresenta uno snodo strategico.

A questo, si aggiunga la beffa della limitazione della mobilità sostenibile con il nuovo codice della strada. Ma Salvini si è accorto che governa e non è più un partito di opposizione?

Il centrodestra tarantino si adoperi subito per sconfessare il Governo e porre rimedio a questo caos”, conclude Mattia Giorno, Assessore all’Urbanistica, Infrastrutture Strategiche e Mobilità Sostenibile.