GdF: 34 violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Nelle ultime 2 settimane le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito una serie di interventi finalizzati a garantire la sicurezza economico – finanziaria dell’intero territorio provinciale.

All’esito di tali controlli, che hanno riguardato attività commerciali presenti nel capoluogo e nei Comuni di Statte, Massafra, Laterza, Martina Franca, San Giorgio Ionico e Carosino, sono state rilevate numerose violazioni agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (scontrini fiscali).

Nello specifico, sono state svolte oltre 80 attività ispettive che hanno portato alla constatazione di irregolarità, come l’omesso rilascio di ricevute e scontrini fiscali, in 34 casi.

Tra gli esercizi commerciali interessati da tali violazioni figurano, tra gli altri, panifici, parrucchieri, profumerie, officine e rivendite di accessori per telefonia.

L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli.