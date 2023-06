Concorso nazionale di disegno per bambini Natale è “AMICI”: Lorenzo ritira i premi

Venerdì 23 Giugno nel pomeriggio di una giornata calda è assolata, l’arrivo della famiglia Ciafaldoni a Peschici, partiti da Pescara con a bordo Lorenzo. Si Lorenzo Ciafaldoni, per quanti ancora non lo sanno è il vincitore della III edizione del concorso Nazionale di disegno per bambini Natale è concluso il 4 Gennaio 2023 e organizzato dall’associazione Il nome è.. di Taranto.

A sei mesi dalla Vittoria Lorenzo Ciafaldoni, 9 anni di Montesilvano, in provincia di Pescara, guida i suoi genitori verso Il B&B Palazzo Della Torre Di Peschici (Foggia) dove soggiorneranno in una struttura del 1400 dimora storica della nobile Famiglia Della Torre, per riposarsi e ritirare i premi vinti: una bicicletta e un voucher per un long weekend. Il bambino Lorenzo ha meritato questi premi, grazie al suo elaborato sul tema Amicizia (tema del concorso) convincendo la giuria artistica di qualità presieduta dall’artista internazionale Francesco Paramananda Russo e la presidenza dell’associazione.

“Un disegno che sottolinea, in maniera netta e delicata che siamo tutti diversi e unici ma che al tempo stesso siamo tutti identici perché tutti abbiamo un cuore” Accolti e sistemati in struttura Lorenzo e la famiglia alle 19:00 vengono invitati nella sala del Palazzo, ad attenderli per i festeggiamenti di rito il Presidente dell’associazione Giuseppe D’Onghia il vice Presidente Giuseppina Marinò e con gli onori di casa della Presidente onoraria donna Grazia Della Torre , susseguono i festeggiamenti con il brindisi, la consegna della bicicletta, dell’ attestato e foto di rito con il protagonista Lorenzo , lo stesso in compagnia della contessa donna Grazia Della Torre, visitano il palazzo ricco di storia. I genitori:«La Mamma ringrazia Lorenzo, di questa fantastica esperienza» «Felice Il Papà sistema la bicicletta per il piccolo Lorenzo, orgoglioso di quanto accaduto» «Sono felice – ha dichiarato il piccolo Lorenzo, molto emozionato – qui è davvero tutto molto bello. Felice ed emozionato di aver portato in vacanza la mia famiglia, una bella esperienza e tanti bambini se la meritano»!

«Non potevamo non esserci dichiara Il presidente dell’associazione, tutto è possibile se andiamo oltre, se riscopriamo di essere migliori di quello che pensiamo. Ringrazio B&B Palazzo Della Torre, Professionecasa Talsano Taranto, Social Media Alessia Boccanfuso, Ludicom e i tanti che affiancano l’associazione, l’unione di questi cuori, riesce ad emozionare, seminando amore. Grazie anche alla famiglia Ciafaldoni. Buon Weekend». «La contessa, ringrazio di cuore tutti i bambini che hanno partecipato al concorso. Faccio i miei complimenti al vincitore, il piccolo Lorenzo, che ha saputo esprimere, con tanto garbo, i suoi sentimenti gentili. Ringrazio anche la sua famiglia che lo ha accompagnato in questo momento importante per lui». Si chiude così la premiazione nello stupore, la gioia, i sorrisi e tanti ringraziamenti. Buona permanenza a Peschici Famiglia Ciafaldoni, per noi un arrivederci a Lorenzo che lo rivedremo nel prossimo spot pubblicitario a dicembre, che annuncia la IV edizione di Natale è.