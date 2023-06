“R.J.O.- Rete Jonica Per l’Orientamento”, positivo il bilancio del primo mese

Può essere definito soddisfacente il bilancio che si registra al termine del primo mese di attività dello “Sportello di Orientamento” istituito presso la sede dell’Ente Provincia di Taranto nell’ambito del progetto “Punti Cardinali”, il programma che si pone come obiettivo quello di realizzare iter orientativi a favore di coloro che desiderano iniziare a costruire il proprio futuro lavorativo, ottimizzare le proprie attitudini o sfruttare le conoscenze acquisite per intraprendere nuove esperienze professionali.

A disposizione di tutti coloro che hanno queste necessità c’è un pool di professionisti che, profondo conoscitore della materia ed in possesso di specifiche competenze, negli uffici al terzo piano del Palazzo del Governo, interagisce con gli utenti del servizio tracciando percorsi personalizzati dopo aver valutato, attraverso colloqui e test, il profilo, le ambizioni e le motivazioni del soggetto che chiede un supporto.

Ad oggi, hanno fatto ricorso allo Sportello tutte le tipologie di soggetti a cui il progetto è rivolto: persone che non hanno mai avuto un lavoro o che lo hanno perso; ragazzi diplomati che non hanno ancora le idee chiare sull’indirizzo universitario da seguire; laureati che hanno bisogno di prendere consapevolezza delle proprie capacità; giovani che hanno chiesto informazioni su come avviare un’impresa; ma anche chi, pur essendo in possesso di un’occupazione, vuole avvicinarsi ad altre attività lavorative.

Dal mese di luglio lo Sportello resterà sempre attivo dal lunedì al venerdì, ma dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (attualmente, è aperto dalle 08.30 alle 14.30). In quei giorni e in quegli orari i professionisti incaricati continueranno ad illustrare chiarimenti e fornire informazioni capaci di sostenere chiunque abbia bisogno di scegliere la soluzione migliore per il proprio futuro.

“Desidero ricordare- ha dichiarato il presidente della Provincia, Rinaldo Melucci- il progetto ideato dall’Ente di Taranto è denominato “R.J.O.- Rete Jonica per l’Orientamento” ed ha come finalità quella di promuovere modelli d’intervento innovativi e capaci di ottimizzare le diverse attività alla base del processo formativo di tutti coloro che hanno necessità di ricevere un supporto per poter impostare il proprio futuro professionale. Il progetto ha ottenuto un finanziamento pari a 91mila euro e proseguirà sino al termine del mese di ottobre. E’ opportuno aggiungere che si articola in tre fasi distinte: oltre alla prima principalmente informativa (mi riferisco allo Sportello) vi sono quelle dedicate ai Laboratori e alle Giornate di Orientamento.”