Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri, variazioni a traffico e sosta

Gli operatori dell’informazione che volessero seguire il Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri del prossimo 24 giugno, oltre i vari appuntamenti collaterali previsti dal programma, potranno richiedere specifico accredito rispondendo alla presente e-mail e indicando i nominativi dei soggetti interessati entro e non oltre le 18:00 del 22 giugno. Sarà possibile ritirare i pass nella mattinata del 23 giugno, dalle 10:00 alle 12:00, recandosi all’info point della manifestazione allestito all’interno della Galleria del Castello Aragonese.

L’accesso allo stadio “Erasmo Iacovone”, dove alle 21:00 di sabato prossimo si terrà l’evento, sarà garantito a partire dalle 19:30 dalla porta numero “8”: da questo varco gli operatori accreditati potranno accedere alla tribuna stampa. Segnatamente, fotografi e cameraman potranno accedere anche al campo di gioco durante l’esibizione, seguendo le indicazioni che saranno fornite dal personale incaricato e limitandosi a operare all’interno degli spazi che saranno loro indicati. A tal proposito, chi volesse verificare preliminarmente le possibilità di movimento, potrà partecipare alle prove che si terranno il 23 giugno, sempre nello stadio “Erasmo Iacovone”, a partire dalle 18:30, con ingresso dalla porta “21” esibendo il pass.

Prima dell’inizio dell’esibizione del 24, sarà possibile realizzare video e foto della preparazione dei cavalli, nell’area destinata a queste operazioni. Anche in questo caso, per l’incolumità dei presenti e degli animali, sarà necessario attenersi alle disposizioni che saranno indicate dal personale incaricato.

Al termine della manifestazione, intorno alle 22:00, le autorità presenti saranno disponibili per un punto stampa allestito sulla tribuna centrale (anello superiore).

Rispetto agli appuntamenti collaterali previsti per il 23 giugno, si segnalano i seguenti momenti meritevoli di attenzione, che sarà possibile seguire senza bisogno di accredito: