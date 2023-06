Massafra: droga in azienda agricola, un arresto dei carabinieri

Continuano i servizi preventivi e repressivi dei Carabinieri della Compagnia di Castellaneta finalizzati a contrastare, nello specifico, il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio jonico.

Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Stazione di Palagianello (TA) hanno eseguito un’operazione che ha permesso di arrestare in flagranza di reato un 35enne di Castellaneta, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A tal proposito, i carabinieri, attraverso servizi di osservazione e pedinamento al fine di monitorare i movimenti del soggetto, tra l’altro attualmente sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, hanno accertato che questo avrebbe messo in piedi un’attività di spaccio di sostanza stupefacente itinerante che interessava alcune piazze dei comuni di Massafra e Castellaneta Marina.

Dopo un’accurata perquisizione delle rispettive proprietà del giovane, una a Castellaneta Marina e l’altra in agro di Massafra, i militari hanno rinvenuto e sequestrato sostanza stupefacente verosimilmente del tipo “hashish” del peso complessivo di circa 140 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e materiale vario per confezionare lo stupefacente in singole dosi.

Lo stupefacente è stato inviato al Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacente del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per i successivi accertamenti.

Il 35enne, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la propria abitazione ove rimarrà agli arresti domiciliari.