“Acciaierie d’Italia comunica che l’incidente occorso nella serata di ieri al terzo piano del reparto PCI dello stabilimento di Taranto si è verificato in un momento di pausa lavorativa in cui il dipendente coinvolto era in attesa di istruzioni per l’esecuzione di altri compiti.

Il dipendente è stato prontamente soccorso dal servizio sanitario di stabilimento. L’Azienda ha aperto una procedura interna per accertare la dinamica di quanto accaduto.”