Variazioni sosta e autobus Kyma Mobilità per “Medimex 2023”

In relazione alla manifestazione “Medimex 2023” sono state disposte limitazioni alla circolazione veicolare sul Lungomare, su via Regina Margherita e su via Principe Amedeo; conseguentemente nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 24.00 le linee degli autobus di Kyma Mobilità subiranno deviazioni, il cui dettaglio è sul sito www.kymamobilita.it.

Per la stessa esigenza, inoltre, nelle stesse giornate sono state disposte varie inibizioni alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nelle zone A e B.

Pertanto, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tali zone, è stato stabilito che nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno 2023, i titolari di permesso per residenti zona A e zona B e gli abbonati per la zona A, la zona B e la zona A+B possano parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie ricomprese nelle zone A – B – C.