Infermieristica Polo Didattico Taranto, nove neolaureati

Martedì 13 giugno, presso la sede del Polo universitario jonico della Carità, sono stati proclamati 9 nuovi laureati del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Anno Accademico 2021-2022.

Alla cerimonia hanno partecipato la prof.ssa Mariasevera Dicomite, in qualità di Presidente di Commissione e Coordinatore interclasse Uniba, la prof.ssa Carmela Lacatena, Direttore delle attività didattiche del Corso di laurea in Infermieristica, il dott. Pierpaolo Volpe, Presidente e rappresentante dell’Ordine Professioni Infermieristiche Taranto, il prof. Roberto Pollice, Vicepresidente e rappresentante dell’Ordine Professioni Infermieristiche, i docenti Pio Lattarulo, Dora Zito, Monica Cardellicchio, Attilio Gualano quali membri della Commissione esaminatrice e la dott.ssa Maricarmela Stigliano in rappresentanza del Ministero della Salute.

Sono oltre 300, al momento, gli studenti che frequentano il Corso in Infermieristica presso la sede di Taranto, di cui 104 iscritti al primo anno.

Il Presidente dell’OPI Taranto, Pierpaolo Volpe: “Oggi l’infermiere riveste un ruolo strategico nella nuova programmazione sanitaria e sarà uno dei principali protagonisti della sanità del futuro a partire dal Pnrr. Durante la dissertazione delle tesi, i laureandi hanno delineato e affrontato tutti gli aspetti che caratterizzano la professione infermieristica, ovvero l’aspetto relazionale, comunicativo, formativo oltre che approfondito tutti gli aspetti tecno-pratici dell’assistenza di base e specialistica. Il rapporto di collaborazione sinergica instaurato tra Asl Taranto, Uniba e Ordine delle Professioni infermieristiche, rappresenta un valore aggiunto che consente di continuare a offrire agli studenti percorsi formativi di alta qualità. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di migliore l’offerta formativa nel Polo universitario jonico al fine di renderlo attrattivo e in grado di rispondere al sempre più crescente bisogno formativo degli infermieri, ma più in generale del mondo delle professioni sanitarie”.

Il Direttore didattico Carmela Lacatena traccia invece il bilancio del percorso di studi appena terminato. “Si è chiusa la seduta straordinaria dell’anno accademico 2021/2022 con la laurea di 9 studenti che hanno superato non poche difficoltà soprattutto nel periodo della pandemia. Hanno seguito le lezioni ed effettuato il tirocinio on line, ma ciò che abbiamo cercato di non dimenticare mai è che al primo posto c’è sempre ‘la persona’ bisognosa di cura e assistenza qualificata”.

Queste invece le riflessioni della prof.ssa Mariasevera Dicomite, Presidente di Commissione e Coordinatore interclasse Uniba: “I laureandi hanno completato con successo un percorso didattico impegnativo, proiettandosi verso un futuro professionale che richiede serietà, passione ed impegno. I neo infermieri hanno effettuato il loro percorso universitario durante uno dei periodi più bui dei tempi moderni, quello della pandemia, che ha costretto a stravolgere, sia pure temporaneamente, il significato stesso di università, quale comunità e corporazione”.

Il valore delle relazioni, al di là della preparazione tecnico-scientifica dei nuovi dottori in Infermieristica, è stato l’aspetto che ha accomunato gli interventi rivolti ai neo laureati dalle autorità presenti, mettendo in risalto la valenza che questa professione avrà sempre più nel prossimo futuro in ambito sanitario.