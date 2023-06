Stadio “Erasmo Iacovone”, trasmesso il nulla osta

L’amministrazione comunale ha trasmesso alla società “Taranto F. C. 1927” il nulla osta per l’utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone” in occasione delle gare casalinghe del campionato di serie C per la stagione 2023/2024.

Il provvedimento consente l’adesione nei termini del regolamento federale e resterà in vigore sino all’avvio del cantiere per il nuovo stadio.

La validità del nulla osta è collegata, altresì, alla stipula di opportuna convenzione, che sarà possibile quando la società avrà definito tutte le sue formalità amministrative nei riguardi del Comune di Taranto.