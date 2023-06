Economia del mare, oggi il convegno Confindustria

“Mezzogiorno un hub strategico nel Mediterraneo. Il ruolo dell’Economia del mare e delle ZES” è il tema del convegno che si tiene oggi, lunedì 12 giugno, organizzato da Confindustria Taranto in collaborazione con Confindustria nazionale.

I lavori avranno inizio alle ore 10.30 e si terranno nella Sala del Circolo Ufficiali della Marina Militare a Taranto.

L’evento – attraverso l’intervento degli autorevoli esponenti del Governo, delle Istituzioni territoriali civili, della Marina Militare e della ZES Jonica – si propone di approfondire le dinamiche e le opportunità di sviluppo per il territorio legate all’economia del mare ed alle ZES, leve strategiche per l’intero Mezzogiorno d’Italia.

Il programma prevede in apertura i saluti dell’Amm. Div. Flavio Biaggi, Comandante Comando Marittimo Sud, di S.E. Demetrio Martino Prefetto di Taranto, di Rinaldo Melucci, Sindaco e Presidente della Provincia di Taranto, e di Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia. Introdurrà i lavori Salvatore Toma, Presidente Confindustria Taranto. Seguirà l’intervento di Vito Grassi, Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale e Vicepresidente di Confindustria, su “L’importanza delle politiche di coesione territoriale per lo sviluppo competitivo dei territori”.

A seguire, è prevista una tavola rotonda su “Le Zes: cosa fare per renderle uno strumento utile al rilancio del Mezzogiorno?”. Dibatteranno sulla tematica Floriana Gallucci, Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale Jonica; Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, e Alberto Pedroli, Direttore Regionale Basilicata Puglia e Molise Intesa Sanpaolo. A concludere il dibattito sarà l’intervento di Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr.

Alle 12 è prevista una seconda tavola rotonda su “L’Economia del Mare e il ruolo del Mezzogiorno”, alla quale parteciperanno Giuseppe Ranalli, Vicepresidente Piccola Industria di Confindustria con delega all’Economia del Mare; Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio; Saverio Cecchi, Presidente Confindustria Nautica e Pasquale Di Napoli, Presidente Sezione Metalmeccanica e Navalmeccanica di Confindustria Taranto. Seguirà a chiusura del dibattito l’intervento di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare. Le conclusioni del convegno saranno affidate a Pasquale Lorusso, Vicepresidente di Confindustria con delega all’Economia del Mare. A moderere i lavori, David Parenzo.