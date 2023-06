MM, domani apertura ordinaria del Ponte Girevole per transito nave

Domani, 9 Giugno, alle ore 05.00 locali sarà effettuata l’apertura ordinaria del ponte girevole per transito Nave Militare. In caso di eventuali emergenze, al fine di permettere il transito di ambulanze, di mezzi dei Vigili del Fuoco e di autopattuglie il ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti.

DOMANI LA GIORNATA DELLA MARINA MILITARE

Venerdì 9 giugno 2023 la Marina Militare festeggia, nelle sue basi in tutta Italia e a bordo delle navi in attività operativa nei mari nazionali e all’estero, la Giornata della Marina, ricorrenza particolarmente sentita per il personale della Forza Armata.

Alle ore 10.30, presso la Piazza d’Armi del Castello Aragonese di Taranto, si svolgerà una cerimonia commemorativa presieduta dal Comandante Interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di divisione Flavio Biaggi alla quale prenderanno parte autorità militari e civili del territorio. Nel corso della cerimonia, dopo la lettura dei messaggi augurali, saranno consegnate le Onorificenze Mauriziane e i Diplomi per le Operazioni di Cooperazione Internazionale.

Alla cerimonia prenderanno parte la fanfara di presidio e uno schieramento composto da rappresentanze del personale civile e militare dei Comandi Marina del presidio di Taranto, delle Associazioni Nazionali Marinai d’Italia e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Provincia di Taranto.

Per l’occasione nella Basi di Taranto, Brindisi e Napoli, saranno inoltre organizzate le seguenti iniziative con il libero ingresso della popolazione:

SEDE DI TARANTO:

Unità Navali visitabili presso la Stazione Navale Mar Grande (viale Ionio, Taranto), dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00:

Nave Bergamini (PO 17);

Nave de La Penne (PO 06);

Nave San Giusto (PO 19);

Unità Navali visitabili presso l’Arsenale Militare di Taranto (ingresso principale, piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica nr.1, Taranto), dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Nave Doria (banchina Carrieri)

Basi/Siti visitabili

Comando Flottiglia Sommergibili (ingresso principale Arsenale, piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica nr 1, Taranto) dalle ore 09.30 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00: Sala Cimeli, Scuola Sommergibili, Simulatori.

Centro Addestramento Aereonavale (Via Orate, 4 – 74122 San Vito, Taranto) dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00:

Sala Storica, il simulatore navale e la batteria didattica.

Arsenale Militare (ingresso principale, piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica nr.1, Taranto). Giorno 9 giugno dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

Giorno 10 giugno dalle ore 09.00 alle ore 13.00:

Mostra Storica Artigiana

Bunker della seconda guerra mondiale, ripristinato per l’occasione, dove sarà possibile visitare un’esposizione unica di cimeli appartenuti ai fratelli Mario e Licio Visintini, ufficiali insigniti della Medaglia d’Oro al valor militare. Inoltre, sempre nella stessa area, sarà visitabile una preziosa esposizione fotografica sui mezzi di locomozione dell’Arsenale dalla fine del XIX secolo ad oggi a cura dell’Associazione Treni storici di Puglia.

Scuola Sottufficiali (Largo Lorenzo Bezzi, 1, 74122 Taranto TA) dalle ore 09.00 alle ore 12.00:

Palazzo Studi, piscina, piazza d’Armi, Monumento Lorenzo Bezzi, Cappella, nuovo laboratorio tecnico Palazzina E.

Stazione Aeromobili Grottaglie (Strada Statale 7 Appia Km 671,8, 74023 Grottaglie TA) dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00:

Sala storica Filippo Bonfiglietti.

Comando Zona Fari Taranto, dalle ore 08.00 alle ore 13.30, saranno visitabili i seguenti fari:

Molfetta – BA (tra molo foraneo e il molo San Michele del porto).

S.M. Leuca – LE (Via Francesco Pireca,5).

Capo dell’Armi – RC (SS 106 ionica – sulla scogliera dell’omonimo promontorio, nel comune italiano di Motta San Giovanni in Provincia di Reggio Calabria).

Capo Vaticano – VV (nel comune di Ricadi, situato su un promontorio tra Pizzo Calabro e Nicotera).

Castello Aragonese (P.za Castello, 4, 74123 Taranto TA): ogni ora dalle 0900 alle 1300, dalle 1400 alle 2100, dalle 2200 alle 0100. I gruppi per ora non potranno superare le 50 unità. Si consiglia la prenotazione

Dopo il tramonto, il castello aragonese sarà illuminato con il tricolore.

SEDE DI BRINDISI:

Brigata Marina San Marco

Caserma Carlotto dalle ore 09.00 alle ore 12.00 con ingresso da via Provinciale San Vito

SEDE DI NAPOLI:

Faro di Capo Miseno, promontorio Località Bacoli dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 18.00.