Edilizia scolastica, approvati nuovi progetti

All’indomani dei sopralluoghi effettuati in alcuni Istituti scolastici che di recente sono stati interessati da lavori di riqualificazione edilizia, fa registrare altre novità il programma di interventi stilato dall’Amministrazione provinciale con l’obiettivo di garantire il decoro e la sicurezza degli immobili su cui esercita la propria competenza.

Il presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, tramite l’adozione di decreti, ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica che sono stati approntati per quattro distinte sedi scolastiche: il Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Mottola e gli Istituti del capoluogo ionico “Vittorino da Feltre”, “Pitagora” ed “Aristosseno”.

Le opere che riguarderanno le tre scuole tarantine sono finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica). L’impegno di spesa previsto complessivamente per quelli che saranno interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale sfiora gli 8 milioni di euro (di questi, 3.464.927,64 euro sono destinati per i lavori da eseguire nel Liceo “Aristosseno”). Saranno invece portati a termine utilizzando risorse del bilancio dell’Ente i lavori previsti per il Liceo “Einstein” di Mottola.

In questo caso, per un importo complessivo pari a 384.156,34 euro, si procederà alla realizzazione di 4 aule. Sempre nell’ambito della programmazione ed esecuzione del piano di riqualificazione degli edifici scolastici, vanno segnalate le determine dirigenziali con cui è stato nominato il responsabile unico del procedimento per le opere di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree sportive esterne e relativi allestimenti dell’Istituto professionale “Cabrini”, del Liceo “Aristosseno”, dell’Istituto di istruzione secondaria superiore IPSS “Lentini” – Liceo Scientifico “Einstein”, con sede a Mottola, in via Giusti, e del Liceo De Sanctis- Galilei” di Manduria.

“Attraverso l’esecuzione di questi interventi -ha dichiarato il presidente Melucci- si punta al deciso miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici. Insieme ai nostri dirigenti e ai nostri tecnici, ai quali va il mio ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo, come Amministrazione stiamo procedendo senza sosta per fronteggiare e risolvere quelle criticità che da anni affliggono gli Istituti le cui sedi sono ospitate negli immobili di proprietà dell’Ente.

Del resto, i positivi riscontri da parte dei dirigenti scolastici sono il segnale che i primi risultati li stiamo raggiungendo, così come le opere fin qui realizzate dimostrano che siamo in linea con quanto previsto dal nostro cronoprogramma.”