Taranto, Di Cuia: “Centrosinistra in guerra e nessuno si occupa dei problemi della città”

“Nello spettacolo tragicomico offerto ai tarantini in questi giorni dal centrosinistra, i mille problemi che attanagliano la città restano sullo sfondo, abbandonati”. Così il consigliere regionale e comunale di Taranto, Massimiliano Di Cuia di Forza Italia.

“Tra azzeramento della Giunta, potenziamento della maggioranza e raccolta firme farlocca per lo scioglimento del Consiglio comunale -prosegue- sembra che Taranto sia diventata un’isola felice, lontana e scevra da criticità. Purtroppo, sappiamo che non è così e in scena sta andando solo un esempio di scarso senso di responsabilità. Chi amministra è eletto per dare delle risposte ai cittadini e non certo per fare il “geometra” della politica, con tanto di metro per allargare o restringere la sua coalizione o per far esplodere crisi strumentali alla lotta di potere.

Questo è il modo migliore per allontanare gli elettori dalla politica, specie in una città come Taranto che ha davvero fame di prospettive e di un futuro di cui nessuno al Comune, tra i banchi della maggioranza, sembra si stia occupando. Ai nostri concittadini non interessa se la maggioranza sia riformista o massimalista: credo che ai tarantini interessi che sia attiva e concentrata sulla risoluzione dei tanti problemi della nostra città.

Mi auguro, -conclude Di Cuia- per il bene della città, che si metta fine quanto prima a questo teatrino poco edificante e si cominci a lavorare seriamente e ad onorare il mandato nell’assise comunale”.