Polizia Locale, controlli nei fine settimana con l’etilometro

La Polizia Locale ha avviato una serie di servizi mirata alla prevenzione degli incidenti stradali, soprattutto quelli causati dalla guida in stato di ebbrezza, secondo una precisa disposizione del sindaco Rinaldo Melucci.

Grazie all’impiego di tutti gli operatori in divisa, anche dei neo assunti ormai al termine della formazione, è stato possibile incrementare le attività notturne prolungando l’ultimo turno di servizio, nello specifico nelle giornate di venerdì e sabato per tutto il periodo estivo. La guida in stato di ebbrezza, è bene ricordarlo, è in taluni casi un reato penale che prevede l’arresto, oltre le sanzioni come revoca della patente e decurtazione di punti.

Negli ultimi due fine settimana le attività si sono concentrate su corso Italia, viale Magna Grecia, via Magnaghi e viale Unità d’Italia, fortunatamente con una bassissima percentuale di positivi al test somministrato tramite l’uso di etilometro.

Contestualmente, continuano le attività ordinarie della Polizia Locale relative al controllo della viabilità e del rispetto del Codice della Strada, con posti di controllo mirati su tutto il territorio urbano. Particolare attenzione è posta nel contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi: ne sono stati denunciati altri due presenti in piazza Archita e piazza Kennedy, provvedimenti che si aggiungono ai numerosi altri effettuati nelle scorse settimane.

Da segnalare anche la costante attenzione nei confronti del rispetto di norme e regolamenti relativi ai cantieri su suolo pubblico, da parte delle aziende impegnate in diverse aree cittadine.