Al via oggi il Taranto Innovation Summit

Da lunedì 5 giugno, per una settimana, Taranto sarà epicentro del dibattito su sostenibilità, nuove tecnologie, economia, salute, startup. Taranto Innovation Summit, il futuro coniugato al presente. Dal 5 al 10 giugno, nell’incantevole scenario del Relais Histò. L’evento è organizzato da Programma Sviluppo. Comune di Taranto e Dipartimento Ionico dell’Università “A. Moro” di Bari sono partner istituzionali. Una vetrina, un laboratorio di idee, un’agorà durante la quale si alterneranno sessanta speaker provenienti da tutto il mondo, con la partecipazione di 12 università nazionali e internazionali.

L’apertura del Summit sarà dedicata alla trasformazione digitale in termini di sfide, progetti, sostenibilità. Dopo i saluti del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e di Silvio Busico direttore generale di Programma Sviluppo, i lavori entreranno nel vivo con la relazione di Leonardo Becchetti, professore di Economia all’Università Tor Vergata di Roma che si soffermerà su: “Le sfide della transizione ecologica integrale”.

Il ricco programma della prima giornata proseguirà con gli interventi di Claudio Becchetti su “Sfide ed opportunità nell’era ESG” per approdare alle nuove frontiere del trasporto con Bibop Gresta, co-founder di Hyperloop, che esplorerà un tema di grande suggestione: Trasportare le persone in modo sostenibile alla velocità del suono. Dai trasporti all’energia con Andrea Porchera di Rnexia che si soffermerà su “Energia pulita per un nuova era”. Isabella Castiglioni, ordinaria di Fisica Applicata all’Università Bicocca affronterà un’altra frontiera dell’innovazione: “Salute, come l’A.I rivoluzionerà l’Healthcare”. “Vincere la sfida del cambiamento” l’argomento su cui incentrerà il suo intervento Vincenzo Perrone, ordinario di Management e Tecnologie all’Università Bocconi.

Di grande interesse il panel su “Accelerare la transizione verso un’economia green” che sarà moderato da Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari. Vi prenderanno parte Antonio Pantaleo, Program manager European Innovation Council; Fabrizio Manzulli vicesindaco del Comune di Taranto; Danilo Caivano, Uniba – delegato del Rettore alla Progettazione Europea; Antonio Uricchio, presidente del Consiglio direttivo Anvur; Francesco Cupertino rettore del Politecnico di Bari.

Metaverso, bitcoin, NFT, gli argomenti al centro della seconda giornata di lavori, martedì 6 giugno. Dopo l’introduzione affidata a Marco Favia, coordinatore del Summit, la sessione si aprirà con due interventi di grande interesse. Il prof. Ferdinando Ametrano dell’Università Bicocca si soffermerà su “L’ascesa dell’oro digitale”, mentre Marco Amadori founder di InBitcoin affronterà il tema della sostenibilità partendo da una domanda: Bitcoin è un esempio virtuoso? Toccherà poi ad Aristide Piazza, senior manager di PwC Emerg Emerging Technologies “Asset digitali e tokenizzazione nell’era ESG”; a Fabio Viola, metaverse designer “Dal gaming al metaverso”; Simone Arcagni dell’Università di Palermo “Metaverso e web3: una nuova logica informatica”. La giornata si concluderà con una round table sul tema: “Lavorare al futuro, formazione e politiche attive del lavoro a sostegno dell’innovazione”. Info e programma completo su tarantoinnovationsummit.com