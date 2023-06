Marina Militare: 77° anniversario della proclamazione della Repubblica

Venerdì 2 giugno 2023, in occasione del 77° anniversario della proclamazione della Repubblica, nella città di Taranto sono previste le seguenti iniziative:

Piazza della Vittoria:

ore 08.30: Cerimonia alza Bandiera (Bandiera Nazionale e Bandiera Europea);

ore 09.00: Cerimonia di deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Piazza Marinai d’Italia – Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III:

ore 09.30: il Prefetto, dopo la lettura del messaggio del Sig. Capo dello Stato, presiederà la cerimonia di consegna di 20 Medaglie d’onore conferite a deportati ed internati nei lager nazisti quale tributo del sacrificio e delle sofferenze subìte.

Sulle note della fanfara di presidio, la cerimonia vedrà la suggestiva presenza di uno schieramento composto da:

Compagnie interforze;

Vigili del fuoco;

Corpi di Polizia;

Associazioni Nazionali Marinai d’Italia;

Associazioni Combattentistiche e d’arma della Provincia;

Rappresentanza scolaresche.

Nel corso della giornata, oltre alla deposizione corona e alla consegna onorificenze, sono

previsti:

ore 08.30: Guardia d’Onore al Monumento ai Caduti (fino al tramonto per l’Ammaina Bandiera);ore 12.00: “Salve di saluto” (21 colpi di cannone) eseguite contemporaneamente da nave Bergamini ormeggiata alla Stazione Navale Mar Grande e dalla Batteria del Castello Aragonese

ore 20.16: in piazza della Vittoria – “Ammaina Bandiera” (in contemporanea con il Castello Aragonese).

Unità Navali aperte al pubblico e visitabili presso la Stazione Navale Mar Grande (viale Ionio, Taranto), dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00:

Nave Etna (PO 12);

Nave Bergamini (P 17).

Per l’occasione, dalle ore 08.00 al tramonto, tutte le Unità Navali Militari presenti in rada e all’ormeggio alzeranno la Gran Gala di Bandiere.

Siti visitabili gratuitamente:

Arsenale Militare (ingresso principale, piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica nr.1, Taranto):

Mostra Storica Artigiana

Bunker della seconda guerra mondiale, ripristinato per l’occasione, dove sarà possibile visitare un’esposizione unica di cimeli appartenuti ai fratelli Mario e Licio Visintini, ufficiali insigniti della Medaglia d’Oro al valor militare. Inoltre, sempre nella stessa area, sarà visitabile una preziosa esposizione fotografica sui mezzi di locomozione dell’Arsenale dalla fine del XIX secolo ad oggi a cura dell’Associazione Treni storici di Puglia.

I siti saranno aperti al pubblico dalle 10.00 alle 19.00 (senza prenotazione)

Castello Aragonese (P.za Castello, 4, 74123 Taranto TA): ogni ora dalle 09.00 alle 13.00, dalle 14.00 alle 21.00, dalle 22.00 alle 01.00. I gruppi per ogni ora non potranno superare le 50 unità. Si consiglia la prenotazione al numero 0997753438.