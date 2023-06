Con le motonavi di Kyma Mobilità all’Isola di San Pietro della Marina Militare

Ritorna per tutta l’estate – da venerdì 2 giugno a domenica 10 settembre – il servizio delle idrovie gestito da Kyma Mobilità con le motonavi “Clodia” e “Adria”, in collaborazione con la Marina Militare.

Giunti a San Pietro si potrà trascorrere una giornata di mare nello stabilimento della Marina Militare, in un autentico paradiso naturalistico incontaminato, tuffandosi nelle sue acque cristalline.

Anche quest’anno la Marina Militare ha voluto, attraverso una Convenzione sottoscritta con il Comune di Taranto, condividere questa splendida spiaggia e le sue attrezzature con la cittadinanza locale e i turisti, quale contributo tangibile allo sviluppo economico e sociale del territorio; prosegue così il sinergico rapporto di collaborazione tra la Forza Armata e l’Amministrazione Melucci.

Ogni giorno le due motonavi “Clodia” e “Adria” partiranno dall’imbarcadero di Piazzale Democrate e, dopo aver effettuato una fermata intermedia presso la Banchina Torpediniere, raggiungeranno l’Isola di San Pietro. Qui i cittadini avranno accesso allo stabilimento balneare della Marina Militare che dispone di circa 250 ombrelloni, un’attrezzata zona bar e due aree pic-nic in pineta.

Il prezzo del biglietto è di € 14,00 (di cui € 11,10 per la corsa A/R con la motonave e € 2,90 per l’accesso allo stabilimento); i bambini fino a sei anni – accompagnati da un adulto – viaggiano gratis. Dal mercoledì alla domenica saranno effettuate ogni giorno sette corse A/R, mentre il lunedì e il martedì le corse A/R saranno cinque per consentire la manutenzione delle motonavi.

Anche quest’anno, per assicurare a tutti i cittadini lo stesso tempo di permanenza nello stabilimento, nonché per evitare il sovraffollamento in spiaggia, ad ogni corsa di andata scelta dall’utente verrà automaticamente associata la corrispondente corsa di ritorno: chi prende la prima corsa di andata dovrà tornare con la prima corsa di rientro, e così via a seguire.

Per questo su ogni biglietto saranno indicati la data e l’orario prescelto per l’imbarco, sia per l’andata che per il ritorno; essendo il biglietto nominativo, ogni utente dovrà esibire un documento di identità all’imbarco sulla motonave.

Mobilità sostenibile: gli utenti del servizio idrovie, inoltre, possono usufruire gratuitamente di una coppia di corse giornaliere sugli autobus urbani di Kyma Mobilità, una di andata e una di ritorno, utili per raggiungerei i punti di imbarco.

Per chi volesse comunque usare la propria auto, potrà parcheggiare al Piazzale Democrate nelle strisce blu con la tariffa oraria di € 1 all’ora o, utilizzando un apposito parcometro in sito, con il nuovo biglietto Park&Ride da € 2.60 che, per l’intera giornata, comprende la sosta dell’auto e un biglietto per muoversi con gli autobus di Kyma Mobilità!

Anche i biglietti per le idrovie possono essere acquistati sul sito aziendale www.kymamobilita.it o con lo smartphone mediante l’app KYMA, dove sono disponibili tutte le tariffe e gli orari in dettaglio; è anche possibile recarsi presso l’Ufficio Vendite Kyma Mobilità, in via D’Aquino n.21, o presso le rivendite autorizzate (elenco sul sito).