Votato all’unanimità l’emendamento di Visione Comune sulla rottamazione delle cartelle

Nel corso del Consiglio Comunale di ieri, 30 maggio, i consiglieri comunali di Visione Comune Giuseppe Serio, Valentina Lenoci e Paolo Vinci hanno presentato un emendamento ad un ordine del giorno che era stato proposto dall’opposizione ma che aveva ricevuto parere negativo da parte del competente ufficio.

Grazie all’emendamento, che ha visto il voto favorevole dell’intero Consiglio Comunale si è dato indirizzo agli uffici comunali di adoperarsi per procedere all’annullamento automatico totale o parziale dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi e che riguardano il periodo di tempo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Seppure qualcuno tra le fila del Consiglio Comunale sosteneva l’opposto, tale previsione, contenuta nella legge di bilancio 2023, era inizialmente inapplicabile per il Comune di Martina Franca in quanto rivolta ai soli Enti territoriali che ricorrono agli agenti della riscossione.

A livello nazionale la norma è stata in un secondo momento modificata, estendendo di fatto questa possibilità anche agli Enti territoriali che provvedono alla riscossione diretta, come il Comune di Martina Franca.

“Ieri il Consiglio Comunale, votando all’unanimità il nostro emendamento – ha affermato il consigliere Giuseppe Serio – ha aperto la strada all’applicazione di un istituto che, fino a ieri, giorno della pubblicazione della legge di conversione in legge del DL 34/23, non era applicabile. Una buona notizia per i martinesi”

Chi ci conosce e segue i nostri interventi in Consiglio Comunale sa bene che la demagogia non appartiene al nostro modo di fare Politica, che invece si contraddistingue per studio delle norme e degli atti al fine di cogliere tutte le opportunità per i cittadini.”