Maruggio: Open Tourism Plus, due giorni di promozione e accoglienza

Proseguono gli incontri nell’ambito del progetto Open Tourism Plus, promosso dal programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro con due importanti giornate, il 30 e 31 maggio, nei territori dell’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole.

Si tratta di due momenti di confronto dedicati alla promozione dei percorsi enogastronomici ed esperienziali alla presenza delle Istituzioni e dove non mancheranno occasioni di dialogo e collaborazione tra operatori turistici italiani, montenegrini e albanesi. I partecipanti, infatti, si cimenteranno in attività esperienziali legate agli itinerari enogastronomici, oltre a condividere idee e approfondimenti durante sessioni plenarie volte a definire nuovi obiettivi e a migliorare gli strumenti di Open Tourism Plus.

Il primo appuntamento, fissato il 30 maggio, vede protagonista l’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, nella promozione del turismo e dell’enogastronomia locale nella fascia orientale della provincia di Taranto, attraverso la collaborazione tra enti pubblici e privati provenienti dall’Italia, Albania e Montenegro.

Le attività si svolgeranno la mattina nella sala consiliare del Comune di Torricella mentre il pomeriggio presso la società cantine e oleificio sociale “Luigi Ruggieri” di Lizzano. Uno scambio interculturale, un passo avanti nella promozione del patrimonio culinario, tra operatori turistici italiani, montenegrini e albanesi con momenti esperienziali dell’itinerario enogastronomico e di condivisione in plenaria per definire nuovi obiettivi, migliorare gli strumenti di Open Tourism Plus e valorizzare i prodotti tipici locali.

Proseguono gli incontri il 31 maggio con la seconda giornata dedicata alla promozione degli itinerari esperienziali, nei territori dell’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, alla presenza delle Istituzioni e degli operatori turistici italiani, montenegrini e albanesi.

Le attività si svolgeranno nella mattinata presso il Castello Muscettola di Leporano mentre il pomeriggio presso la Masseria “Le Fabbriche” di Maruggio. Una giornata unica per scoprire le bellezze culturali e ambientali dei territori coinvolti nel progetto Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro e per condividere idee e conoscenze sul miglioramento degli strumenti di Open Tourism Plus. Un ricco programma per approfondire i punti di interesse degli itinerari culturali e ambientali che consentirà di scoprire angoli nascosti e tesori culturali che renderanno le esperienze di viaggio ancora più memorabili.

Ad esprimere soddisfazione per l’iniziativa è il presidente dell’Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole” e sindaco di Fragagnano, Giuseppe Fischetti: “Attraverso questo interessante progetto stiamo cercando di promuovere e far conoscere sempre di più le bellezze del nostro territorio, mettendo in piedi un vero e proprio circuito innovativo di informazione e accoglienza per i turisti. Condividere momenti e scambi culturali con altri Paesi rappresenta un segnale importante di crescita e di sviluppo per il nostro territorio.

La direzione che abbiamo intrapreso come Unione è quella giusta, basata sulla sinergia tra comunità, associazioni e imprese e sulla valorizzazione dei nostri prodotti enogastronomici. La nostra idea di turismo è quella di un turismo in rete, sostenibile e sempre più accessibile a tutti”.