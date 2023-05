Bilancio delle attività svolte dalla Provincia di Taranto

Una Provincia rinnovata nella sua macrostruttura, pronta a realizzare grandi opere pubbliche finalizzate non solo a riqualificare il patrimonio dell’Ente, ma anche a migliorare e mettere in sicurezza arterie viarie che si sviluppano su circa 1.300 chilometri. Una Provincia che ha appena approvato il suo bilancio di previsione e che è sempre più al servizio del cittadino ed attenta alle esigenze di un territorio che, grazie alla valorizzazione dei suoi asset principali, si appresta a vivere grandi appuntamenti e ad affrontare nuove sfide.

Sono trascorsi 240 giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione provinciale guidata da Rinaldo Melucci e, nonostante siano stati raggiunti già numerosi obiettivi, l’impressione è che quello che si sta rivelando un percorso virtuoso sia solo alle battute iniziali.

Del resto, che per la Provincia di Taranto il lavoro da programmare sia ancora tanto è emerso dalla conferenza stampa che questa mattina lo stesso presidente Melucci, il suo vice Vito Parisi ed i dirigenti dell’Ente hanno tenuto nel Salone degli Stemmi al primo piano del Palazzo del Governo del capoluogo ionico proprio allo scopo di illustrare sia le tappe salienti del cammino intrapreso in questi ultimi otto mesi, sia i progetti e le iniziative che sono in cantiere.

Ricorrendo all’ausilio di una serie di slide, il presidente Melucci ha evidenziato come le linee programmatiche, presenti nel DUP 2023-2025 approvato dal Consiglio Provinciale, si riconnettano alla traiettoria istituzionale-economica tracciata dal capoluogo anche perché la strategia di “transizione giusta” per la città di Taranto ha, in realtà, ambiti di riferimento provinciali, come dimostra il piano della regione Puglia denominato “Taranto futuro prossimo”, che è stato calibrato sulle esigenze di infrastrutture e del modello economico dell’intero territorio ionico. Un territorio che, potendo contare su un Ente con funzioni consolidate e presto rafforzato a livello di pianta organica (sono previste nei prossimi due anni 35 assunzioni), sta beneficiando di interventi riguardanti il patrimonio edilizio provinciale (ad esempio, certificazioni antincendio e di idoneità statica per le scuole; istituzione di un numero verde per la vigilanza, il controllo e la messa in sicurezza degli Istituti scolastici; convenzione con ADISU per il Palazzo Frisini), e di opere riguardanti infrastrutture di collegamento essenziali per l’area ionica (fra cui, l’affidamento della progettazione della “Regionale 8”; il completamento della “Tangenziale Sud”, la bretella per l’Aeroporto di Taranto-Grottaglie; il programma che riguarda la mobilità elettrica sostenibile sul fronte costiero che coinvolge tutti i Comuni litoranei).

Ma non solo. Il presidente Melucci ha elencato ulteriori iniziative e programmi a favore dei cittadini e del territorio. Si va dall’affidamento di servizi di sorveglianza e manutenzione delle strade e delle aree verdi provinciali all’avvio del progetto di orientamento al lavoro “Punti Cardinali”; dalla costituzione del Parco regionale naturale “Terra delle Gravine” (in questo ambito è stato siglato un protocollo d’intesa con il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) alle convenzioni sottoscritte con Enti come ARPA, Casartigiani, LIPU e WWF, Ordine degli Agronomi e DIPAR; dalla collaborazione con i garanti per le pari opportunità e dei diversamente abili al recupero e alla riqualificazione della storica Biblioteca provinciale. Il tutto per un Ente che quest’anno celebra il Centenario della sua Istituzione con festeggiamenti ed attività che prevedono la riqualificazione della propria sede (il Palazzo del Governo), la riorganizzazione dei canali social e web e l’assemblea nazionale 2024 dell’Unione delle Province Italiane. La presentazione della programmazione (già avviata e futura) dell’Amministrazione Melucci si è registrata nello stesso giorno in cui il Consiglio Provinciale ha approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2023-205.

“L’approvazione del bilancio dell’Ente -ha dichiarato il presidente Melucci- è la testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dai membri del Consiglio, dai dirigenti e dai tecnici di un Ente a cui abbiamo inteso dare un canovaccio di normalità. I risultati raggiunti sono stati possibili grazie ad un clima di grande collaborazione, lo stesso che ci permette di portare avanti le nostre attività e che ci consente di prestare la massima attenzione al mondo della scuola e alla viabilità. Abbiamo perseguito degli obiettivi, ma il lavoro che ci spetta è ancora tanto. Sono in serbo altre iniziative che abbiamo provveduto ad illustrare compiutamente nel DUP approvato lo scorso mese e che riguarderanno l’intero territorio.”