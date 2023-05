Aeroporto di Grottaglie, Perrini (FdI): la Virgin Orbit di Branson è fallita”

“Per 5 anni il presidente Emiliano ci ha letteralmente preso in giro! Quando, a più riprese, noi tarantini chiedevamo a gran voce di poter volare, almeno, verso Milano e Roma ci veniva risposto che dal nostro aeroporto sarebbero partiti i voli suborbitali… altro che civili!

“Sabato scorso, per?, la doccia fredda: il quotidiano La Repubblica scrive:

“E che la situazione sia grave lo dichiara, al quotidiano, anche Chiara Pertosa, amministratore delegato di Sitael:

“Ricordo perfettamente quel 6 luglio del 2018 quando il presidente Emiliano, insieme con l’allora ministro per il Sud, Barbara Lezzi, accolse in modo trionfale Richard Branson a Mola di Bari nella sede di Sitael. Ricordo la foto con Branson con il pugno alzato che tanto fece eccitare il centrosinistra pugliese.

Quel pugno è oggi un colpo per tutti noi tarantini, ma anche per tutti i pugliesi. Certo ora la Regione si affretterà a dire che il progetto di spazio porto a Grottaglie va avanti, ma come? Visto che non c’è più l’azienda che costruisce la base per i lanci? Trovarne un’altra non è facile, lo dice anche, sempre a La Repubblica Chiara Pertosa: .

“E il presidente Emiliano e il presidente di Aeroporti di Puglia Vasile non hanno nulla da dire? Per questo ho chiesto l’audizione urgente di entrambi e l’amministratore delegato Sitael Pertosa.”