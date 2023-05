A Leporano parte il Servizio Civile Universale Digitale

Il comune di Leporano dà il via al Servizio Civile Universale Digitale. L’iniziativa è stata sottoscritta nel 2020, durante il governo Conte II, tra la ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e il ministro per le Politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. Il protocollo riguarda la formazione digitale dei ragazzi, tra i 18 e 27 anni, nell’ambito della pubblica amministrazione. Il Servizio Civile Universale si basa su due bandi, quali: “Educativa intergenerazionale, una strategia intergenerazionale per il contrasto alla povertà educativa minorile” e “Patrimonio dei due mari, patrimonio storico, patrimonio culturale: una leva per lo sviluppo sociale, culturale turistico, del territorio pugliese, tra il Mar Ionio e Mar Adriatico”.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio settimanale di 25 ore. Entrambi sono supervisionati dai responsabili OLP, ossia gli Organismi locali di progetto, quali il dottor Giuseppe Lupo e la dottoressa Alessandra Piccione, impiegati nella macchina amministrativa leporanese. Gli otto volontari, quattro a bando, metteranno al servizio della comunità le proprie competenze e saranno di supporto ai servizi turistici legati nel cartellone estivo dell’Estate leporanese e alla recente promozione del litorale a Bandiera Blu.

«Il Servizio Civile Universale – ha detto l’assessore Lotta – è un’opportunità molto importante per i giovani volontari, perché consente di toccare con mano il massiccio lavoro dell’ente locale e dei meccanismi che regolano la pubblica amministrazione. Inoltre, i ragazzi – continua Lotta – saranno in grado di acquisire competenze trasversali, ossia le soft skill, utili in futuro all’ingresso al mondo del lavoro. Ancora, il prossimo 31 maggio, giornata in cui si concluderà l’Open Tourism al Castello Muscettola, sarà per loro una notevole occasione di formazione dell’offerta turistica del nostro territorio».

«La nostra amministrazione – conclude Lotta – e il nostro sindaco Vincenzo Damiano, in particolare, ha sempre dimostrato grande vicinanza e supporto ai ragazzi. Pertanto, ai nostri giovani volontari, sempre più determinati, porgiamo il nostro in bocca a lupo e auguriamo un buon lavoro».