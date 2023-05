Scienze e Tecniche dello Sport, Luppino: «Molto preoccupati dall’ipotesi di chiusura del corso»

Le voci sulla possibile interruzione del corso di laurea in Scienze e Tecniche dello Sport, a Taranto, destano seria preoccupazione nell’amministrazione Melucci.

L’assessore a Pubblica Istruzione e Università Maria Luppino si è subito attivata chiamando il coordinatore del corso, il professor Francesco Fischetti, con il quale nei prossimi giorni si terrà un incontro per capire in che modo si possa intervenire a più livelli per scongiurare questo pericolo. Il corso, attualmente, è tenuto negli spazi della “Banca dei saperi”, l’ex sede della Banca d’Italia che ospita anche la facoltà di Medicina.

«Ci preoccupa che nella città dei XX Giochi del Mediterraneo – il commento di Luppino – si ipotizzi l’interruzione di questo corso di laurea. L’università “Aldo Moro” dimostra in questo modo di non avere a cuore il nostro modello di città, che vede formazione e sviluppo giacere sullo stesso piano, nonostante le numerose risorse e le sedi che l’amministrazione ha garantito all’ateneo, nel pieno rispetto dei protocolli sottoscritti. Per questo siamo rammaricati, perché vorremmo che l’università esercitasse un ruolo chiaro, investendo sulla città non solo a parole. Abbiamo già manifestato piena disponibilità a incontrare i vertici accademici per capire quale contributo dare per superare le criticità».